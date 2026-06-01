Ингулец – Левый Берег – 1:3. Когда победы мало. Видео голов и обзор матча
Команда Александра Рябоконя сыграет в переходных матчах
В понедельник, 1 июня, состоялся поединок 30-го тура Первой лиги. «Ингулец» принимал «Левый Берег», которому для прямого выхода в УПЛ нужна была только победа.
Команды начали поединок в спокойном темпе. На 9-й минуте в регионе была объявлена воздушная тревога.
К счастью, пауза была короткой. Буквально через несколько минут команды продолжили поединок.
«Левый Берег» открыл счет на 36-й минуте. Дмитрий Шастал ударом со штрафного аккуратно перебросил стенку.
На 73-й минуте гости увеличили преимущество. Отличился Викентий Волошин.
«Ингулец» довольно быстро отыграл один мяч. На 77-й минуте гол на свой бомбардирский счет записал Даниил Тузенко.
«Левый Берег» решил не закрываться в обороне. И на 58-й минуте Назар Волошин сделал счет 1:3.
Первая лига. 30-й тур. Петрово, стадион «Ингулец Арена». 1 июня
«Ингулец» (Петрово) – «Левый Берег» (Киев) – 1:3
Голы: Тузенко, 77 – Шастал, 36, В. Волошин, 73, Н. Волошин, 85
