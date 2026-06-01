  4. Ингулец – Левый Берег – 1:3. Когда победы мало. Видео голов и обзор матча
Ингулец
01.06.2026 13:00 – FT 1 : 3
Левый Берег
Украина. Первая лига
01 июня 2026, 19:29 | Обновлено 01 июня 2026, 19:30
36
0

Команда Александра Рябоконя сыграет в переходных матчах

В понедельник, 1 июня, состоялся поединок 30-го тура Первой лиги. «Ингулец» принимал «Левый Берег», которому для прямого выхода в УПЛ нужна была только победа.

Команды начали поединок в спокойном темпе. На 9-й минуте в регионе была объявлена воздушная тревога.

К счастью, пауза была короткой. Буквально через несколько минут команды продолжили поединок.

«Левый Берег» открыл счет на 36-й минуте. Дмитрий Шастал ударом со штрафного аккуратно перебросил стенку.

На 73-й минуте гости увеличили преимущество. Отличился Викентий Волошин.

«Ингулец» довольно быстро отыграл один мяч. На 77-й минуте гол на свой бомбардирский счет записал Даниил Тузенко.

«Левый Берег» решил не закрываться в обороне. И на 58-й минуте Назар Волошин сделал счет 1:3.

Первая лига. 30-й тур. Петрово, стадион «Ингулец Арена». 1 июня

«Ингулец» (Петрово) – «Левый Берег» (Киев) – 1:3

Голы: Тузенко, 77 – Шастал, 36, В. Волошин, 73, Н. Волошин, 85

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Левый Берег).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Данила Тузенко (Ингулец).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Левый Берег).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Левый Берег).
