Начало матча Черноморец – Металлист отложено из-за воздушной тревоги

Начало матча Первой лиги Черноморец – Металлист отложено из-за воздушной тревоги.

1 июня в 13:00 проходят поединки последнего, 30-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Команды в Одессе традиционно выстроились перед игрой, после чего прозвучал сингал воздушной тревоги, и футболисты отправились в укрытие.

Все остальные 5 матчей 30-го тура, запланированные на 13:00, начались вовремя.

Две лучшие команды повысятся в классе. Буковина (78 очков) уже обеспечила себе путевку в УПЛ, а на второе место претендуют Черноморец (62) и Левый Берег (60).

Клубы, которые займут 3-е (Левый Берег или Черноморец) и 4-е места (Агробизнес), проведут плей-офф с командами УПЛ (Александрия и Кудровка соответственно).

13:00. Черноморец Одесса – Металлист Харьков