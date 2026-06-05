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  4. Почему Подолье не заменило Ворсклу в переходных матчах, как Александрия?
Украина. Первая лига
05 июня 2026, 12:37 | Обновлено 05 июня 2026, 12:53
1281
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Почему Подолье не заменило Ворсклу в переходных матчах, как Александрия?

Александрия заняла место львовского Руха в плей-офф за путевку в УПЛ

05 июня 2026, 12:37 | Обновлено 05 июня 2026, 12:53
1281
0
Почему Подолье не заменило Ворсклу в переходных матчах, как Александрия?
ПФЛ
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В переходных матчах чемпионата Украины сезона 2025/26 возникла довольно неоднозначная ситуация, связанная с формированием участников переходного плей-офф Первой лиги.

Ранее львовский Рух (14-е место УПЛ) отказался от участия в следующем сезоне элитного чемпионата, после чего его место в плей-офф заняла Александрия, завершившая сезон 15-й. Эта замена была подтверждена решением УПЛ и основывалась на регламенте и очередности команд в турнирной таблице. Решение казалось довольно логичным и не вызвало никакой критики.

В то же время в Первой лиге похожая ситуация с полтавской Ворсклой (14-е место Первой лиги) и Подольем из Хмельницкого (15-я позиция) развивалась совершенно по другому сценарию.

Полтавская Ворскла потеряла профессиональный статус на следующий сезон, после чего переходные матчи против житомирського Полесья-2 (4-е место Второй лиги) были фактически отменены ПФЛ (причем без официального подтверждения на сайте или в соцсетях лиги).

Почему-то оснований для автоматической замены команд в этой паре найдено не было, и Подолье не получило возможности занять место Ворсклы в стыковых матчах. Все еще ожидаются официальные данные от ПФЛ относительно состава команд в Первой лиге сезона 2026/27.

Тем временем, 5 и 9 июня состоятся матчи переходного плей-офф за путевки в УПЛ: Александрия – Левый Берег, Кудровка – Агробизнес.

Первая лига 2025/26. Итоговая таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 30 26 3 1 74 - 21 02.06.26 Металлург Зп 0:4 Буковина23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина 81
2 Черноморец 30 19 8 3 44 - 20 01.06.26 Черноморец 1:0 Металлист23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец16.05.26 Черноморец 0:0 Левый Берег09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье 65
3 Левый Берег 30 19 6 5 50 - 21 01.06.26 Ингулец 1:3 Левый Берег22.05.26 Левый Берег 4:0 Металлург Зп16.05.26 Черноморец 0:0 Левый Берег08.05.26 Левый Берег 3:1 ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый Берег 63
4 Агробизнес 30 16 5 9 36 - 28 01.06.26 Агробизнес 1:0 Чернигов23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес 53
5 Ингулец 30 12 10 8 41 - 32 01.06.26 Ингулец 1:3 Левый Берег23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой 46
6 Прикарпатье 30 9 10 11 33 - 33 01.06.26 Пробой 0:3 Прикарпатье23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье 37
7 Металлист 30 10 7 13 31 - 35 01.06.26 Черноморец 1:0 Металлист26.05.26 Чернигов 1:2 Металлист23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Металлист 3:0 Подолье 37
8 Пробой 30 10 6 14 29 - 37 01.06.26 Пробой 0:3 Прикарпатье23.05.26 Виктория 0:1 Пробой17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой 36
9 Феникс-Мариуполь 30 9 9 12 31 - 32 01.06.26 Феникс-Мариуполь 2:0 Виктория23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес 36
10 Виктория 30 10 6 14 37 - 38 01.06.26 Феникс-Мариуполь 2:0 Виктория23.05.26 Виктория 0:1 Пробой16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория 36
11 ЮКСА 30 10 6 14 30 - 40 01.06.26 ЮКСА 3:0 Нива Тернополь23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина08.05.26 Левый Берег 3:1 ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов 36
12 Нива Тернополь 30 8 10 12 24 - 34 01.06.26 ЮКСА 3:0 Нива Тернополь23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист 34
13 Чернигов 30 8 7 15 30 - 36 01.06.26 Агробизнес 1:0 Чернигов29.05.26 Металлург Зп 0:0 Чернигов26.05.26 Чернигов 1:2 Металлист23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец 31
14 Ворскла 30 7 9 14 23 - 36 30.05.26 Ворскла 1:1 Подолье23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый Берег 30
15 Подолье 30 4 9 17 20 - 45 30.05.26 Ворскла 1:1 Подолье23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина 21
16 Металлург Зп 30 4 7 19 16 - 61 02.06.26 Металлург Зп 0:4 Буковина29.05.26 Металлург Зп 0:0 Чернигов22.05.26 Левый Берег 4:0 Металлург Зп10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория 19
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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