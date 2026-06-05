Почему Подолье не заменило Ворсклу в переходных матчах, как Александрия?
Александрия заняла место львовского Руха в плей-офф за путевку в УПЛ
В переходных матчах чемпионата Украины сезона 2025/26 возникла довольно неоднозначная ситуация, связанная с формированием участников переходного плей-офф Первой лиги.
Ранее львовский Рух (14-е место УПЛ) отказался от участия в следующем сезоне элитного чемпионата, после чего его место в плей-офф заняла Александрия, завершившая сезон 15-й. Эта замена была подтверждена решением УПЛ и основывалась на регламенте и очередности команд в турнирной таблице. Решение казалось довольно логичным и не вызвало никакой критики.
В то же время в Первой лиге похожая ситуация с полтавской Ворсклой (14-е место Первой лиги) и Подольем из Хмельницкого (15-я позиция) развивалась совершенно по другому сценарию.
Полтавская Ворскла потеряла профессиональный статус на следующий сезон, после чего переходные матчи против житомирського Полесья-2 (4-е место Второй лиги) были фактически отменены ПФЛ (причем без официального подтверждения на сайте или в соцсетях лиги).
Почему-то оснований для автоматической замены команд в этой паре найдено не было, и Подолье не получило возможности занять место Ворсклы в стыковых матчах. Все еще ожидаются официальные данные от ПФЛ относительно состава команд в Первой лиге сезона 2026/27.
Тем временем, 5 и 9 июня состоятся матчи переходного плей-офф за путевки в УПЛ: Александрия – Левый Берег, Кудровка – Агробизнес.
Первая лига 2025/26. Итоговая таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|30
|26
|3
|1
|74 - 21
|02.06.26 Металлург Зп 0:4 Буковина23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла02.05.26 Подолье 0:2 Буковина
|81
|2
|Черноморец
|30
|19
|8
|3
|44 - 20
|01.06.26 Черноморец 1:0 Металлист23.05.26 Буковина 1:3 Черноморец16.05.26 Черноморец 0:0 Левый Берег09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье
|65
|3
|Левый Берег
|30
|19
|6
|5
|50 - 21
|01.06.26 Ингулец 1:3 Левый Берег22.05.26 Левый Берег 4:0 Металлург Зп16.05.26 Черноморец 0:0 Левый Берег08.05.26 Левый Берег 3:1 ЮКСА03.05.26 Ворскла 0:1 Левый Берег
|63
|4
|Агробизнес
|30
|16
|5
|9
|36 - 28
|01.06.26 Агробизнес 1:0 Чернигов23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес
|53
|5
|Ингулец
|30
|12
|10
|8
|41 - 32
|01.06.26 Ингулец 1:3 Левый Берег23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой
|46
|6
|Прикарпатье
|30
|9
|10
|11
|33 - 33
|01.06.26 Пробой 0:3 Прикарпатье23.05.26 Прикарпатье 1:1 Агробизнес16.05.26 Ингулец 0:0 Прикарпатье10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп03.05.26 Черноморец 3:0 Прикарпатье
|37
|7
|Металлист
|30
|10
|7
|13
|31 - 35
|01.06.26 Черноморец 1:0 Металлист26.05.26 Чернигов 1:2 Металлист23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Металлист 3:0 Подолье
|37
|8
|Пробой
|30
|10
|6
|14
|29 - 37
|01.06.26 Пробой 0:3 Прикарпатье23.05.26 Виктория 0:1 Пробой17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой10.05.26 Пробой 1:0 Агробизнес03.05.26 Ингулец 3:1 Пробой
|36
|9
|Феникс-Мариуполь
|30
|9
|9
|12
|31 - 32
|01.06.26 Феникс-Мариуполь 2:0 Виктория23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Феникс-Мариуполь 0:0 Пробой09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь01.05.26 Феникс-Мариуполь 4:0 Агробизнес
|36
|10
|Виктория
|30
|10
|6
|14
|37 - 38
|01.06.26 Феникс-Мариуполь 2:0 Виктория23.05.26 Виктория 0:1 Пробой16.05.26 Агробизнес 1:0 Виктория10.05.26 Виктория 2:2 Ингулец04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория
|36
|11
|ЮКСА
|30
|10
|6
|14
|30 - 40
|01.06.26 ЮКСА 3:0 Нива Тернополь23.05.26 Металлист 2:0 ЮКСА15.05.26 ЮКСА 0:5 Буковина08.05.26 Левый Берег 3:1 ЮКСА02.05.26 ЮКСА 0:2 Чернигов
|36
|12
|Нива Тернополь
|30
|8
|10
|12
|24 - 34
|01.06.26 ЮКСА 3:0 Нива Тернополь23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Нива Тернополь 0:3 Феникс-Мариуполь02.05.26 Нива Тернополь 2:0 Металлист
|34
|13
|Чернигов
|30
|8
|7
|15
|30 - 36
|01.06.26 Агробизнес 1:0 Чернигов29.05.26 Металлург Зп 0:0 Чернигов26.05.26 Чернигов 1:2 Металлист23.05.26 Чернигов 1:2 Ингулец09.05.26 Чернигов 2:2 Черноморец
|31
|14
|Ворскла
|30
|7
|9
|14
|23 - 36
|30.05.26 Ворскла 1:1 Подолье23.05.26 Нива Тернополь 1:1 Ворскла17.05.26 Ворскла 1:1 Металлист09.05.26 Буковина 6:0 Ворскла03.05.26 Ворскла 0:1 Левый Берег
|30
|15
|Подолье
|30
|4
|9
|17
|20 - 45
|30.05.26 Ворскла 1:1 Подолье23.05.26 Подолье 0:0 Феникс-Мариуполь17.05.26 Подолье 1:2 Нива Тернополь09.05.26 Металлист 3:0 Подолье02.05.26 Подолье 0:2 Буковина
|21
|16
|Металлург Зп
|30
|4
|7
|19
|16 - 61
|02.06.26 Металлург Зп 0:4 Буковина29.05.26 Металлург Зп 0:0 Чернигов22.05.26 Левый Берег 4:0 Металлург Зп10.05.26 Прикарпатье 0:1 Металлург Зп04.05.26 Металлург Зп 0:3 Виктория
|19
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