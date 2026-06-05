Почему Подолье не заменило Ворсклу в переходных матчах, как Александрия?

В переходных матчах чемпионата Украины сезона 2025/26 возникла довольно неоднозначная ситуация, связанная с формированием участников переходного плей-офф Первой лиги.

Ранее львовский Рух (14-е место УПЛ) отказался от участия в следующем сезоне элитного чемпионата, после чего его место в плей-офф заняла Александрия, завершившая сезон 15-й. Эта замена была подтверждена решением УПЛ и основывалась на регламенте и очередности команд в турнирной таблице. Решение казалось довольно логичным и не вызвало никакой критики.

В то же время в Первой лиге похожая ситуация с полтавской Ворсклой (14-е место Первой лиги) и Подольем из Хмельницкого (15-я позиция) развивалась совершенно по другому сценарию.

Полтавская Ворскла потеряла профессиональный статус на следующий сезон, после чего переходные матчи против житомирського Полесья-2 (4-е место Второй лиги) были фактически отменены ПФЛ (причем без официального подтверждения на сайте или в соцсетях лиги).

Почему-то оснований для автоматической замены команд в этой паре найдено не было, и Подолье не получило возможности занять место Ворсклы в стыковых матчах. Все еще ожидаются официальные данные от ПФЛ относительно состава команд в Первой лиге сезона 2026/27.

Тем временем, 5 и 9 июня состоятся матчи переходного плей-офф за путевки в УПЛ: Александрия – Левый Берег, Кудровка – Агробизнес.

Первая лига 2025/26. Итоговая таблица