Кто заменит Ворсклу в Первой лиге? Что об этом говорит регламент ПФЛ

Полтавская Ворскла получила отказ в допуске к клубным соревнованиям ПФЛ сезона 2026/27. Клуб, занявший 14-е место в сезоне Первой лиги 2025/26, в следующем чемпионате Украины не будет играть.

После скандальных ситуаций, которые складывались в прошлых годах, в ПФЛ очень подробно расписали в Регламенте сезона 2025/26 процедуру перехода между лигами и проведение переходных матчей.

Но, похоже, расклад, при котором из соревнований выбыл клуб УПЛ (Рух) и дополнительно клуб Первой лиги (Ворскла) – предсказать заранее не удалось.

Ниже приведен регламент ПФЛ, а кто заменит Ворсклу в Первой лиге – будут решать в кабинетах.

Регламент ПФЛ сезону 2025/26 (pdf-документ) – публікується українською мовою

Стаття 9. Перехід команд із ліги в лігу за підсумками змагань

1. Клуби УПЛ, команди яких за підсумками сезону посіли 15-те та 16-те місця, переходять до Першої ліги за умови дотримання вимог цього Регламенту та наявності відповідного атестата.

2. Клуби, команди яких посіли 1-ше та 2-ге місця у Першій лізі, переходять до УПЛ за умови дотримання вимог Регламенту УПЛ та наявності атестата на право участі в УПЛ. Якщо такі клуби не мають інших команд-учасниць змагань, вони припиняють членство у ПФЛ.

3. Команда, що посіла 13-те місце в УПЛ, і команда, що посіла 4-те місце в Першій лізі, беруть участь у плей-оф за право грати в УПЛ сезону 2026/27.

Команда, що посіла 14-те місце в УПЛ, і команда, що посіла 3-тє місце в Першій лізі, також беруть участь у плей-оф за право грати в УПЛ сезону 2026/27.

Плей-оф складається з двох матчів – по одному на полі кожної команди. Господар поля визначається жеребкуванням. Матчі проводяться відповідно до Регламенту УПЛ. Під час домашніх матчів клуби ПФЛ мають виконувати зобов'язання щодо представлення спонсорів (партнерів) ПФЛ згідно зі статтею 14 цього Регламенту.

4. Команди Першої ліги, що посіли 15-те та 16-те місця, переходять до Другої ліги за умови дотримання вимог цього Регламенту та наявності відповідного атестата.

5. Команди, що посіли 1-ші місця в групах А і Б Другої ліги, переходять до Першої ліги за умови дотримання вимог цього Регламенту та наявності атестата на право участі у Першій лізі.

Команди, що посіли 1-ші місця в групах А і Б Другої ліги, беруть участь у матчі плей-оф за 1-ше місце Другої ліги.

Команди, що посіли 2-гі місця в групах А і Б Другої ліги, беруть участь у матчі плей-оф за 3-тє місце Другої ліги.

Матчі плей-оф за 1-ше та 3-тє місця Другої ліги проводяться на нейтральному полі. Номінальні господарі визначаються жеребкуванням. За організацію та проведення цих матчів відповідає Адміністрація ПФЛ.

6.1. Якщо після завершення основного часу рахунок рівний, призначається додатковий час (2 тайми по 15 хвилин). Якщо переможця не визначено, призначається серія післяматчевих пенальті (пенальті на вибування) згідно з Правилами гри IFAB.

7. Команда, що посіла 13-те місце в підсумковій таблиці Першої ліги, і команда, що посіла 4-те місце в Другій лізі, беруть участь у плей-оф за право грати в Першій лізі сезону 2026/27.

Команда, що посіла 14-те місце в підсумковій таблиці Першої ліги, і команда, що посіла 3-тє місце в Другій лізі, беруть участь у плей-оф за право грати в Першій лізі сезону 2026/27.

Плей-оф складається з двох матчів – по одному на полі кожної команди. Господар поля визначається жеребкуванням.

7.1. Переможцем плей-оф визнається команда, яка забила більше м'ячів за сумою двох матчів.

7.2. Якщо за сумою двох матчів кількість м'ячів однакова, після завершення основного часу другого матчу призначається додатковий час (2 тайми по 15 хвилин). Якщо переможця не визначено, призначається серія післяматчевих пенальті (пенальті на вибування) згідно з Правилами гри IFAB.

8. В одній лізі не дозволяється виступати кільком командам одного клубу.

9. У випадку, якщо протягом сезону 2025/26 та до проведення матчів етапу плей-оф за право брати участь у чемпіонаті України серед команд клубів Першої ліги сезону 2026/27 зі змагань Першої ліги знімаєтеся команда, що посіла місце вище 13-го або знімається команда УПЛ, яка мала переходити до Першої ліги:

то до Першої ліги переходять команди, що посіли 1-ше, 2-ге та 3-тє місця у підсумковій турнірній таблиці змагань Другої ліги,

команда, що посіла 13-те місце у змаганнях Першої ліги, залишається у Першій лізі. Команди, що посіли 15-те та 16-те місця у змаганнях Першої ліги, переходять до Другої ліги,

команда, що посіла 14-те місце у змаганнях Першої ліги та команда, що посіла 4-те місце у підсумковій турнірній таблиці змагань Другої ліги, беруть участь в етапі плей-оф за право грати у чемпіонаті України серед команд клубів Першої ліги сезону 2026/27.

Команда, що знімається, має письмово повідомити про це Адміністрацію ПФЛ не пізніше, ніж за 3 календарні дні до першого матчу плей-оф. Тільки у разі своєчасного повідомлення, Адміністрація ПФЛ приймає рішення про зміну учасників плей-оф, проводить додаткове жеребкування, а також встановлює інші дати для проведення матчів задля надання командам додаткового часу для підготовки до цих матчів. У разі несвоєчасного повідомлення, застосовується норма щодо невиїзду або неявки команди на матч відповідно до статті 28 цього Регламенту, а матеріали справи передаються на розгляд КДК УАФ.

У разі зняття команди зі змагань (або відмови від права участі у Першій лізі або відсутності атестату на право участі в змаганнях) після проведення матчів етапу плей-оф та перед початком сезону 2026/27, діють наступні положення:

У змаганнях Першої ліги залишається команда, що посіла 13-те місце у Першій лізі та програла у матчах плей-оф.

Якщо команда, що зайняла 13-те місце, перемогла у матчах плей-оф, то до Першої ліги переходить команда, що посіла 3-тє місце у змаганнях Другої ліги та програла у матчах за вихід у Першу лігу.

Якщо у матчах за вихід у Першу лігу перемогла команда, що посіла 13-те місце у турнірній таблиці Першої ліги, а також команда, що посіла 3-тє місце у змаганнях Другої ліги, то до Першої ліги переходить команда, що посіла 14-те місце у змаганнях Першої ліги.

У будь-якому випадку пріоритетне право на участь у змаганнях Першої ліги отримують команди, що брали або мали брати участь у матчах плей-оф.

10. Якщо протягом сезону 2025/26 та до проведення матчів етапу плей-оф за право брати участь у чемпіонаті України серед команд клубів Першої ліги сезону 2026/27 зі змагань Першої ліги знімаєтеся 2 команди, що посіли місця вище 13-го та/або знімається (-ються) команда(-и) УПЛ, що мала(-и) переходити до Першої ліги, то етап плей-оф не проводиться.

до Першої ліги переходять команди, що посіли 1-ше, 2-ге, 3-тє та 4-те місця у підсумковій турнірній таблиці змагань Другої ліги, команди, що посіли 13-те та 14-те місця у змаганнях Першої ліги, залишаються у Першій лізі, команди, що посіли 15-те та 16-те місця у змаганнях Першої ліги, переходять до Другої ліги.

У разі зняття команд зі змагань (або відмови від права участі у Першій лізі або відсутності атестату на право участі в змаганнях) після проведення матчів етапу плей-оф та перед початком сезону 2026/27, всі учасники відповідних матчів плей-оф отримують право брати участь у чемпіонаті України серед команд клубів Першої ліги сезону 2026/27.

У будь-якому випадку пріоритетне право на участь у змаганнях Першої ліги отримують команди, що брали або мали брати участь у матчах плей-оф.

11. У разі зняття зі змагань команди, що посіла 13-те або 14-те місце у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги або команди, що посіла 3-тє або 4-те місце у другій лізі, використовується наступна пріоритетність (рейтинг) на право участі у Першій лізі:

13-те місце Першої ліги,

3-тє місце Другої ліги,

14-те місце Першої ліги,

4-те місце Другої ліги.

У випадку такого зняття до матчів етапу плей-оф за право участі у Першій лізі, команда вище за цим рейтингом виходить напряму у Першу лігу, а команди, що нижче, беруть участь в матчах плей-оф.

Команда, що знімається, має письмово повідомити про це Адміністрацію ПФЛ не пізніше, ніж за 3 календарні дні до першого матчу плей-оф. Тільки у разі своєчасного повідомлення, Адміністрація ПФЛ приймає рішення про зміну учасників плей-оф, проводить додаткове жеребкування, а також встановлює інші дати проведення матчів задля надання командам додаткового часу для підготовки до цих матчів.

У разі несвоєчасного повідомлення, застосовується норма щодо невиїзду або неявки команди на матч відповідно до статті 28 цього Регламенту, а матеріали справи передаються на розгляд КДК УАФ.

12. Якщо команда знімається після етапу плей-оф (або відмовляться від права участі у Першій лізі), то право на участь у Першій лізі отримує команда, що вище за цим рейтингом та програла у матчах етапу плей-оф.

13. У разі зняття команди Другої ліги перед останнім туром змагань або перед матчем етапу плей-оф за 1-ше або 3-тє місця Другої ліги, відповідний матч не проводяться, застосовується норма щодо невиїзду або неявки команди на матч відповідно до статті 28 цього Регламенту, а матеріали справи передаються на розгляд КДК УАФ.

Якщо команда знімається перед матчем за 1-ше місце, нагородження призера (срібними медалями) не проводиться.

14. Клуби, які призупинили участь у змаганнях через військову агресію рф та повертаються до змагань Другої ліги, мають подати заяву на проходження процедури атестації та отримати відповідний атестат у термін, встановлений УАФ. У випадку, якщо ПФЛ вчасно не буде надано атестат, заявка на участь у чемпіонаті Другої ліги не розглядатиметься.

15. У разі зняття команди зі змагань УПЛ після проведення матчів етапу плей-оф, але до початку нового сезону діють наступні положення:

Право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла 13-те місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ та програла у матчах плей-оф.

Якщо команда, що зайняла 13-те місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ перемогла у матчах плей-оф, то право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла 14-те місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ та програла у матчах плей-оф за вихід до УПЛ.

Якщо у матчах плей-оф за вихід до УПЛ перемогли команди, що посіли 13-те та 14-те місця у підсумковій турнірній таблиці УПЛ, то право участі у змаганнях УПЛ отримує команда, що посіла 3-тє місце у змаганнях Першої ліги ПФЛ та програла у матчах плей-оф за вихід до УПЛ. Якщо команда, що посіла 3-тє місце у змаганнях Першої ліги ПФЛ та програла у матчах плей-оф за вихід до УПЛ, не має можливості брати участь у змаганнях УПЛ, то право участі отримує команда, що посіла 4-те місце у змаганнях Першої ліги ПФЛ та програла у матчах плей-оф за вихід до УПЛ.

У разі зняття 2 команд зі змагань УПЛ після проведення матчів етапу плей-оф, але до початку нового сезону, право участі у змаганнях УПЛ матимуть команди, які програли у матчах плей-оф за вихід до УПЛ.

У разі виникнення непередбачених Регламентом УПЛ обставин, рішення про склад учасників УПЛ ухвалює Виконавчий комітет УАФ.

16. В інших випадках рішення щодо переходу команд із ліги в лігу приймає Центральна Рада та надає на затвердження Виконавчому комітету УАФ. Обов’язковими умовами при цьому залишаються дотримання командами спортивного принципу та наявність у клубів відповідних атестатів.