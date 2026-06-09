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09 июня 2026, 20:10 | Обновлено 09 июня 2026, 20:17
27
0

Отбор ЧЕ. Украина U17 разгромила Албанию U17, но значения это уже не имело

Ранее сине-желтые проиграли Латвии U-17 и потеряли шансы на победу в группе

09 июня 2026, 20:10 | Обновлено 09 июня 2026, 20:17
27
0
Отбор ЧЕ. Украина U17 разгромила Албанию U17, но значения это уже не имело
УАФ
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Сборная Украины U-17 выиграла заключительный матч квалификации чемпионата Европы U-17 в Лиге B.

6 июня в 18:00 поединок сыграли команды Албания U-17 и Украина U-17 (0:4).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра квалификации ЧЕ U-17 прошла в албанском городе Ррогожине.

У сине-желтых голы забили: Дзюринец (42 мин), Удовиченко (57 мин), Пилипчук (63), Каппеллато (83 мин)

Украинская команда под руководством Александра Сытника выиграла матч 4:0, заняла второе место и осталась в Лиге B квалификации ЧЕ U-17.

Итоговое положение: Латвия U-17 (4 очка), Украина U-17 (3) Албания U-17 (1).

В первом туре (3 июня) Латвия U-17 и Албания U-17 сыграли вничью (2:2), а затем (6 июня) Украина U-17, ведя 2:0, потерпела сенсационное поражение от Латвии U-17 (2:3), причем решающий гол был забит на 90+6 минуте.

Латвия как победитель группы вышла в Лигу A, а Украина ранее досрочно потеряла шансы на победу в группе.

Квалификация ЧЕ U-17. Лига 2. Группа 6

Ррогожине (Албания), 9 июня 2026

Албания U-17 – Украина U-17 – 0;4

Голы: Дзюринец (42), Удовиченко (57), Пилипчук (63), Каппеллато (83).

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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