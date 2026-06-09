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09 июня 2026, 17:19 |
71
0

Назван стартовый состав Украины U-17 на игру отбора ЧЕ против Албании U-17

9 июня в 18:00 пройдет матч квалификации чемпионата Европы U-17

09 июня 2026, 17:19 |
71
0
Назван стартовый состав Украины U-17 на игру отбора ЧЕ против Албании U-17
УАФ
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Назван стартовый состав сборной Украины U-17 на заключительный матч квалификации чемпионата Европы U-17 в Лиге B.

6 июня в 18:00 играют команды Албания U-17 и Украина U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра квалификации ЧЕ U-17 проходит в албанском городе Дуррес.

Украинская команда под руководством Александра Сытника выступает в Лиге B квалификации ЧЕ U-17.

Турнирное положение: Латвия U-17 (4 очка), Албания U-17 (1), Украина U-17 (0 очков).

Победитель группы выйдет в Лигу A, и Украина уже потеряла шансы на победу в группе.

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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