Назван стартовый состав Украины U-17 на игру отбора ЧЕ против Албании U-17
9 июня в 18:00 пройдет матч квалификации чемпионата Европы U-17
Назван стартовый состав сборной Украины U-17 на заключительный матч квалификации чемпионата Европы U-17 в Лиге B.
6 июня в 18:00 играют команды Албания U-17 и Украина U-17.
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Игра квалификации ЧЕ U-17 проходит в албанском городе Дуррес.
Украинская команда под руководством Александра Сытника выступает в Лиге B квалификации ЧЕ U-17.
Турнирное положение: Латвия U-17 (4 очка), Албания U-17 (1), Украина U-17 (0 очков).
Победитель группы выйдет в Лигу A, и Украина уже потеряла шансы на победу в группе.
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