Сборная Украины U-17 проводит заключительный матч квалификации чемпионата Европы U-17 в Лиге B.

6 июня в 18:00 играют команды Албания U-17 и Украина U-17.

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Игра квалификации ЧЕ U-17 проходит в албанском городе Дуррес.

Украинская команда под руководством Александра Сытника выступает в Лиге B квалификации ЧЕ U-17.

Турнирное положение: Латвия U-17 (4 очка), Албания U-17 (1), Украина U-17 (0 очков).

В первом туре (3 июня) Латвия U-17 и Албания U-17 сыграли вничью (2:2), а затем (6 июня) Украина U-17, ведя 2:0, потерпела сенсационное поражение от Латвии U-17 (2:3), причем решающий гол был забит на 90+6 минуте.

Победитель группы выйдет в Лигу A, и Украина уже потеряла шансы на победу в группе.

Квалификация ЧЕ U-17. Лига 2. Группа 6. Турнирная таблица

Албания U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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