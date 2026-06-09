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09 июня 2026, 07:57 | Обновлено 09 июня 2026, 08:08
17
0

Албания U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 июня в 18:00 матч квалификации чемпионата Европы U-17

09 июня 2026, 07:57 | Обновлено 09 июня 2026, 08:08
17
0
Албания U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ
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Сборная Украины U-17 проводит заключительный матч квалификации чемпионата Европы U-17 в Лиге B.

6 июня в 18:00 играют команды Албания U-17 и Украина U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра квалификации ЧЕ U-17 проходит в албанском городе Дуррес.

Украинская команда под руководством Александра Сытника выступает в Лиге B квалификации ЧЕ U-17.

Турнирное положение: Латвия U-17 (4 очка), Албания U-17 (1), Украина U-17 (0 очков).

В первом туре (3 июня) Латвия U-17 и Албания U-17 сыграли вничью (2:2), а затем (6 июня) Украина U-17, ведя 2:0, потерпела сенсационное поражение от Латвии U-17 (2:3), причем решающий гол был забит на 90+6 минуте.

Победитель группы выйдет в Лигу A, и Украина уже потеряла шансы на победу в группе.

Квалификация ЧЕ U-17. Лига 2. Группа 6. Турнирная таблица

Албания U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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