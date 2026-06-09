Албания U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 июня в 18:00 матч квалификации чемпионата Европы U-17
Сборная Украины U-17 проводит заключительный матч квалификации чемпионата Европы U-17 в Лиге B.
6 июня в 18:00 играют команды Албания U-17 и Украина U-17.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра квалификации ЧЕ U-17 проходит в албанском городе Дуррес.
Украинская команда под руководством Александра Сытника выступает в Лиге B квалификации ЧЕ U-17.
Турнирное положение: Латвия U-17 (4 очка), Албания U-17 (1), Украина U-17 (0 очков).
В первом туре (3 июня) Латвия U-17 и Албания U-17 сыграли вничью (2:2), а затем (6 июня) Украина U-17, ведя 2:0, потерпела сенсационное поражение от Латвии U-17 (2:3), причем решающий гол был забит на 90+6 минуте.
Победитель группы выйдет в Лигу A, и Украина уже потеряла шансы на победу в группе.
Квалификация ЧЕ U-17. Лига 2. Группа 6. Турнирная таблица
Албания U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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