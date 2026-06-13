Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты подписали голкипера юношеской сборной Украины
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 22:19 | Обновлено 13 июня 2026, 22:29
311
0

Карпаты подписали голкипера юношеской сборной Украины

«Зелено-белые» работают над усилением вратарской позиции

13 июня 2026, 22:19 | Обновлено 13 июня 2026, 22:29
311
0
Карпаты подписали голкипера юношеской сборной Украины
УАФ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» пополнили ряды 17-летним вратарем юношеской сборной Украины Богданом Семешко, воспитанником волынского футбола, который в последнее время выступал за академию ФК «Мункач» из Закарпатья.

По имеющейся информации, на следующей неделе львовяне планируют «узаконить отношения» с еще одним вратарем – Денисом Марченко из «Оболони», в активе которого уже есть выступления за юниорскую сборную Украины. Переговоры между клубами вышли на финишную прямую.

Проявляют интерес «зелено-белые» и к голкиперу Юрию-Владимиру Герете из «Руха», но он сейчас травмирован.

Кроме Семешко, точно за «Карпаты» будут выступать в новом сезоне защитник Роман Вантух из «Зари» и нападающий Назарий Русин из английского «Сандерленда».

Есть у львовян заинтересованность и в приглашении легионера – полузащитника Папы Ндиаги Яде из «Александрии». В настоящее время согласовывается сумма компенсации.

Ранее «Карпаты» сообщили о возвращении полузащитника в «Динамо».

По теме:
Легионер Динамо: «Из-за него я потерял много времени»
АНДРИЕВСКИЙ: «После 30 лет футболист уже старый? Чепуха!»
АНДРИЕВСКИЙ: «Луческу выбивал у Динамо деньги для футболистов»
Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу U-17 инсайд Карпаты Львов Денис Марченко Юрий-Владимир Герета Роман Вантух Назарий Русин Папа Ндиага Яде
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Футбол | 13 июня 2026, 21:22 1
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука

«Лион» ищет способы удержать украинца

Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Футбол | 13 июня 2026, 11:04 8
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве
Тимощук вышел с наглым заявлением и сказал о своем гражданстве

Бывший футболист сборной Украины опроверг, что работает на российские спецслужбы

Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Футбол | 13.06.2026, 16:24
Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Футбол | 13.06.2026, 12:02
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
Футбол | 13.06.2026, 09:45
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
12.06.2026, 10:09 3
Бокс
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
12.06.2026, 00:41
Футбол
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
12.06.2026, 12:57 12
Волейбол
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
12.06.2026, 09:41 4
Футбол
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
12.06.2026, 05:02 33
Футбол
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
12.06.2026, 09:40 26
Футбол
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
13.06.2026, 00:11 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем