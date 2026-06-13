Карпаты подписали голкипера юношеской сборной Украины

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» пополнили ряды 17-летним вратарем юношеской сборной Украины Богданом Семешко, воспитанником волынского футбола, который в последнее время выступал за академию ФК «Мункач» из Закарпатья.

По имеющейся информации, на следующей неделе львовяне планируют «узаконить отношения» с еще одним вратарем – Денисом Марченко из «Оболони», в активе которого уже есть выступления за юниорскую сборную Украины. Переговоры между клубами вышли на финишную прямую.

Проявляют интерес «зелено-белые» и к голкиперу Юрию-Владимиру Герете из «Руха», но он сейчас травмирован.

Кроме Семешко, точно за «Карпаты» будут выступать в новом сезоне защитник Роман Вантух из «Зари» и нападающий Назарий Русин из английского «Сандерленда».

Есть у львовян заинтересованность и в приглашении легионера – полузащитника Папы Ндиаги Яде из «Александрии». В настоящее время согласовывается сумма компенсации.

Ранее «Карпаты» сообщили о возвращении полузащитника в «Динамо».