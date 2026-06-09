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Major League Soccer
09 июня 2026, 21:17 | Обновлено 09 июня 2026, 21:22
639
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинское дуо. Чеберко перешел в ФК Лос-Анджелес

Украинский защитник покинул Коламбус

09 июня 2026, 21:17 | Обновлено 09 июня 2026, 21:22
639
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинское дуо. Чеберко перешел в ФК Лос-Анджелес
ФК Лос-Анджелес. Евгений Чеберко
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ФК «Лос-Анджелес» официально объявил о подписании контракта с украинским центральным защитником «Коламбус Крю» Евгением Чеберко.

28-летний футболист будет включен в состав нового клуба 13 июля.

В составе ФК «Лос-Анджелес» уже выступает украинский защитник Артем Смоляков.

В 2026 году Евгений Чеберко провел 4 матча в MLS, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Чеберко будет включен в состав LAFC после открытия второго трансферного окна MLS 13 июля.

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Евгений Чеберко Коламбус Крю Лос-Анджелес (MLS) трансферы Major League Soccer (MLS) свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Лос-Анджелес
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