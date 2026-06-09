ОФИЦИАЛЬНО. Украинское дуо. Чеберко перешел в ФК Лос-Анджелес

ФК «Лос-Анджелес» официально объявил о подписании контракта с украинским центральным защитником «Коламбус Крю» Евгением Чеберко.

28-летний футболист будет включен в состав нового клуба 13 июля.

В составе ФК «Лос-Анджелес» уже выступает украинский защитник Артем Смоляков.

В 2026 году Евгений Чеберко провел 4 матча в MLS, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

Чеберко будет включен в состав LAFC после открытия второго трансферного окна MLS 13 июля.