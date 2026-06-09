ОФИЦИАЛЬНО. Украинское дуо. Чеберко перешел в ФК Лос-Анджелес
Украинский защитник покинул Коламбус
ФК «Лос-Анджелес» официально объявил о подписании контракта с украинским центральным защитником «Коламбус Крю» Евгением Чеберко.
28-летний футболист будет включен в состав нового клуба 13 июля.
В составе ФК «Лос-Анджелес» уже выступает украинский защитник Артем Смоляков.
В 2026 году Евгений Чеберко провел 4 матча в MLS, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
Чеберко будет включен в состав LAFC после открытия второго трансферного окна MLS 13 июля.
Yevhen Cheberko is Black & Gold.— LAFC (@LAFC) June 9, 2026
📝 #LAFC acquires defender Yevhen Cheberko from Columbus Crew in exchange for a 2026 International Roster Slot. pic.twitter.com/SLJFuVfDA6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем может перейти в «Милан», им также интересуются «Трабзонспор» и «Фиорентина»
Илья Ольховый из «Нивы» Тернополь присоединится к «бело-синим»