Достойно с чемпионками. Женская сборная Украины проиграла Англии

Женская сборная Украины завершила выступления в элитном дивизионе Лиги наций, который по совместительству являлся этапом квалификации на чемпионат мира. Соперником нашей команды стала Англия.

Вряд ли у кого-то были сомнения о том, кто выйдет победителем из этого противостояния. Главной задачей команды Ии Андрущак было пропустить как можно меньшее количество голов. Ситуация осложнялась и не оптимальным составом, который готовился к дуэли с действующими чемпионками Европы. Еще нужно учитывать желание англичанок реабилитироваться перед собственными болельщиками после болезненного поражения от Испании (0:4).

Хозяйки поля ожидаемо много владели мячом, постоянно держа в напряжении оборону сборной Украины. До перерыва англичанки дважды реализовали свое преимущество. Впрочем, украинки в первом тайме сыграли довольно качественно на фоне грозных оппоненток. Атаковали «сине-желтые» крайне редко, но в защите действовали самоотверженно.

Во второй половине встречи рисунок игры не изменился. Украинки несколько раз довольно смело пытались перейти в атаку, но принимали поспешные решения в завершающей стадии. Англичанки не включали максимальные обороты, но это не умаляет вполне достойное сопротивление, которые оказывали футболистки нашей команды.

И все же, англичанки забили еще один гол: Мид со штрафного отправила мяч в ворота.

Теперь женскую сборную Украины ждет плей-офф квалификации чемпионата мира, жеребьевка которого пройдет уже в июне.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа А3.

Англия – Украина – 3:0

Голы: Картер (14), Стенуэй (37), Мид (67)

Предупреждение: Молодюк (87)

Англия: Хэмптон, Чарльз (Келли, 65), Морган (Гринвуд, 46), Картер, Ле Тиссьер, Браун, Уолш (Кендалл, 82), Стенуэй (Парк, 65), Джеймс (Мид, 46), Руссо, Хемп.

Украина: Боклач, Шайнюк (Басанская, 82), Шматко, Ольхова, Савка, Заборовец, Котик (Семкив, 82), Кунина (Радионова, 46), Когут (Глущенко, 46), Молодюк, Бойчук (Подольская, 68).

Арбитр: Эммануэла Руста (Албания)

Стадион «Эвертон Стэдиум» (Ливерпуль, Англия)

АНГЛИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА