Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо выиграло полуфинал, гол Цыганкова, фиаско Челси, вылет Лестера
Другие новости
22 апреля 2026, 13:23 | Обновлено 22 апреля 2026, 14:25
Динамо выиграло полуфинал, гол Цыганкова, фиаско Челси, вылет Лестера

Главные новости за 21 апреля на Sport.ua

Динамо выиграло полуфинал, гол Цыганкова, фиаско Челси, вылет Лестера
ФК Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 апреля.

Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины
Команда Шищенко выдала яркий поединок, но уровень игроков несопоставим

Гол Цыганкова. Жирона дома проиграла Бетису в Ла Лиге
Матч завершился со счетом 2:3

Реал разобрался с Алавесом. Лунин пропустил на последних минутах
Мадридская команда победила со счетом 2:1

Яркий сезон кроваво-золотых. Стал известен первый финалист Кубка Франции
Ланс на домашнем стадионе разгромил Тулузу со счетом 4:1

Пятое поражение подряд. Челси на выезде разгромно проиграл Брайтону в АПЛ
Чайки забили три гола и вышли на 6-е место в турнирной таблице

Лестер вылетел в третий дивизион. Турнирная таблица Чемпионшипа
10 лет назад команда лисиц выиграла АПЛ

Кубковый характер. Интер наказал Комо, отыгравшись с 0:2
Команда Кристиана Киву сделала камбек и вышла в финал Кубка

Драма в концовке. Определена финальная пара Лиги чемпионов Азии
Команда Матида Зельвия в полуфинале переиграла Шабаб Аль-Ахли Дубай

Разгром в первом матче. Украина U-17 пропустила 4 мяча от Испании U-17
Вторая товарищеская встреча в Кордове запланирована на 23 апреля

Эффектный камбек. Калинина вышла в основную сетку тысячника в Мадриде
Ангелина обыграла Слоан Стивенс в трех сетах в финале отбора

Снигур одолела 92-ю ракетку и впервые сыграет в основе тысячника в Мадриде
В финале отбора Дарья в двух сетах выиграла у Ханне Вандевинкель

Стародубцева уступила Павлюченковой в финале квалификации в Мадриде
Юлия уступила Анастасии в трех сетах в решающем раунде отбора

Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
У Лоуренса Околи возникли проблемы перед поединком с Тони Йоки

ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
В Шеффилде продолжается главный турнир снукерного сезона

Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку
Знаменитый английский снукерист проводит 34-ю кампанию в Крусибле

По теме:
главные новости
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем