Динамо выиграло полуфинал, гол Цыганкова, фиаско Челси, вылет Лестера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 апреля.

Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины

Команда Шищенко выдала яркий поединок, но уровень игроков несопоставим

Гол Цыганкова. Жирона дома проиграла Бетису в Ла Лиге

Матч завершился со счетом 2:3

Реал разобрался с Алавесом. Лунин пропустил на последних минутах

Мадридская команда победила со счетом 2:1

Яркий сезон кроваво-золотых. Стал известен первый финалист Кубка Франции

Ланс на домашнем стадионе разгромил Тулузу со счетом 4:1

Пятое поражение подряд. Челси на выезде разгромно проиграл Брайтону в АПЛ

Чайки забили три гола и вышли на 6-е место в турнирной таблице

Лестер вылетел в третий дивизион. Турнирная таблица Чемпионшипа

10 лет назад команда лисиц выиграла АПЛ

Кубковый характер. Интер наказал Комо, отыгравшись с 0:2

Команда Кристиана Киву сделала камбек и вышла в финал Кубка

Драма в концовке. Определена финальная пара Лиги чемпионов Азии

Команда Матида Зельвия в полуфинале переиграла Шабаб Аль-Ахли Дубай

Разгром в первом матче. Украина U-17 пропустила 4 мяча от Испании U-17

Вторая товарищеская встреча в Кордове запланирована на 23 апреля

Эффектный камбек. Калинина вышла в основную сетку тысячника в Мадриде

Ангелина обыграла Слоан Стивенс в трех сетах в финале отбора

Снигур одолела 92-ю ракетку и впервые сыграет в основе тысячника в Мадриде

В финале отбора Дарья в двух сетах выиграла у Ханне Вандевинкель

Стародубцева уступила Павлюченковой в финале квалификации в Мадриде

Юлия уступила Анастасии в трех сетах в решающем раунде отбора

Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен

У Лоуренса Околи возникли проблемы перед поединком с Тони Йоки

ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи

В Шеффилде продолжается главный турнир снукерного сезона

Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку

Знаменитый английский снукерист проводит 34-ю кампанию в Крусибле