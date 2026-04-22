Динамо выиграло полуфинал, гол Цыганкова, фиаско Челси, вылет Лестера
Главные новости за 21 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 апреля.
Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины
Команда Шищенко выдала яркий поединок, но уровень игроков несопоставим
Гол Цыганкова. Жирона дома проиграла Бетису в Ла Лиге
Матч завершился со счетом 2:3
Реал разобрался с Алавесом. Лунин пропустил на последних минутах
Мадридская команда победила со счетом 2:1
Яркий сезон кроваво-золотых. Стал известен первый финалист Кубка Франции
Ланс на домашнем стадионе разгромил Тулузу со счетом 4:1
Пятое поражение подряд. Челси на выезде разгромно проиграл Брайтону в АПЛ
Чайки забили три гола и вышли на 6-е место в турнирной таблице
Лестер вылетел в третий дивизион. Турнирная таблица Чемпионшипа
10 лет назад команда лисиц выиграла АПЛ
Кубковый характер. Интер наказал Комо, отыгравшись с 0:2
Команда Кристиана Киву сделала камбек и вышла в финал Кубка
Драма в концовке. Определена финальная пара Лиги чемпионов Азии
Команда Матида Зельвия в полуфинале переиграла Шабаб Аль-Ахли Дубай
Разгром в первом матче. Украина U-17 пропустила 4 мяча от Испании U-17
Вторая товарищеская встреча в Кордове запланирована на 23 апреля
Эффектный камбек. Калинина вышла в основную сетку тысячника в Мадриде
Ангелина обыграла Слоан Стивенс в трех сетах в финале отбора
Снигур одолела 92-ю ракетку и впервые сыграет в основе тысячника в Мадриде
В финале отбора Дарья в двух сетах выиграла у Ханне Вандевинкель
Стародубцева уступила Павлюченковой в финале квалификации в Мадриде
Юлия уступила Анастасии в трех сетах в решающем раунде отбора
Лидер рейтинга супертяжей пойман на допинге. Бой отменен
У Лоуренса Околи возникли проблемы перед поединком с Тони Йоки
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
В Шеффилде продолжается главный турнир снукерного сезона
Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку
Знаменитый английский снукерист проводит 34-ю кампанию в Крусибле
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Чайки» не показали выдающейся игры, но даже этого хватило для разгрома
Никола Риццоли считает, что в эпизоде было принято правильное решение