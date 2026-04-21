  4. Драма в концовке. Определена финальная пара Лиги чемпионов Азии
Лига чемпионов АФК
Матида Зельвия
21.04.2026 19:15 – FT 1 : 0
Шабаб Аль-Ахли Дубай
Саудовская Аравия
21 апреля 2026, 21:23 | Обновлено 21 апреля 2026, 22:20
Драма в концовке. Определена финальная пара Лиги чемпионов Азии

Команда Матида Зельвия в полуфинале переиграла Шабаб Аль-Ахли Дубай

Getty Images/Global Images Ukraine

Японская команда Матида Зельвия стала вторым финалистом Лиги чемпионов Азии 2025/26.

21 апреля в Джидде в полуфинале турнира клуб из Японии минимально обыграл Шабаб Аль-Ахли Дубай из ОАЭ со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче был забит уже на 12-й минуте, отличился Юки Сома.

Во втором тайме произошла драма. Команда из ОАЭ дважды забивала, но оба гола были отменены – сначала из-за офсайда на 64-й минуте, а в компенсированное время после просмотра VAR. Игроки Аль-Ахли уже начали праздновать спасительный гол, но арбитр после консультации с видеопомощником отменил взятие ворот.

Матида Зельвия удержала победу (1:0) и вышла в финал, где сыграет 25 апреля против саудовского Аль-Ахли, который днем ранее переиграл японский Виссел Кобе (2:1).

Лига чемпионов Азии. Полуфинал

21 апреля 2026. Джидда (Саудовская Аравия)

Матида Зельвия (Япония) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 1:0

Гол: Юки Сома, 12

