20 апреля 2026, 21:23 | Обновлено 20 апреля 2026, 21:26
Волевая победа. Определен первый финалист Лиги чемпионов Азии

Саудовский Аль-Ахли отыгрался и взял верх над японским Виссел Кобе

20 апреля состоялся полуфинал Лиги чемпионов Азии, и определился первый финалист.

В Джидде саудовский Аль-Ахли одержал волевую победу над японским Виссел Кобе (2:1).

Хозяева пропустили первыми. На 31-й минуте Йосинори Муто открыл счет (1:0).

Во втором тайме Аль-Ахли перевернул игру. Сначала на 62-й минуте Галено сравнял счет, а на 70-й минуте Айвен Тони принес саудовцам победу (2:1).

Саудовский Аль-Ахли, который защищает титул, вышел в финал, который состоится 25 апреля в Джидде. В другом полуфинале 21 апреля сыграют Матида Зельвия (Япония) – Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ).

Лига чемпионов Азии. Полуфинал

20 апреля 2026. Джидда (Саудовская Аравия)

Виссел Кобе (Япония) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 1:2

Голы: Муто, 31 – Галено, 62, Тони, 70

По теме:
Шахтер – Полесье – 1:0. В УПЛ новый лидер. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Украинский форвард забил в результативной игре чемпионата Испании
ВИДЕО. Шахтер открыл счет игры с Полесьем
Виссел Кобе Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов Азии Айвен Тоуни Вендерсон Галено видео голов и обзор
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ламин Ямаль – лучший молодой спортсмен планеты
Футбол | 20 апреля 2026, 21:55 0
Ламин Ямаль – лучший молодой спортсмен планеты
Ламин Ямаль – лучший молодой спортсмен планеты

18-летний Ямаль выиграл престижную награду

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Футбол | 20 апреля 2026, 20:39 10
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате

Горняки в центральном матче тура минимально обыграли Полесье из Житомира

Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Футбол | 20.04.2026, 08:22
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Футбол | 20.04.2026, 08:06
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Футбол | 20.04.2026, 03:01
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
19.04.2026, 08:34 6
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 2
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 4
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 31
Теннис
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 13
Теннис
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
19.04.2026, 01:32
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
