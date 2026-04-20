Волевая победа. Определен первый финалист Лиги чемпионов Азии

20 апреля состоялся полуфинал Лиги чемпионов Азии, и определился первый финалист.

В Джидде саудовский Аль-Ахли одержал волевую победу над японским Виссел Кобе (2:1).

Хозяева пропустили первыми. На 31-й минуте Йосинори Муто открыл счет (1:0).

Во втором тайме Аль-Ахли перевернул игру. Сначала на 62-й минуте Галено сравнял счет, а на 70-й минуте Айвен Тони принес саудовцам победу (2:1).

Саудовский Аль-Ахли, который защищает титул, вышел в финал, который состоится 25 апреля в Джидде. В другом полуфинале 21 апреля сыграют Матида Зельвия (Япония) – Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ).

Лига чемпионов Азии. Полуфинал

20 апреля 2026. Джидда (Саудовская Аравия)

Виссел Кобе (Япония) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – 1:2

Голы: Муто, 31 – Галено, 62, Тони, 70

