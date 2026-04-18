Понадобился овертайм. Определены полуфинальные пары ЛЧ Азии
В последнем четвертьфинале Шабаб Аль-Ахли Дубай обыграл Бурирам Юнайтед
В четвертьфинале Лиги чемпионов Азии сыграли Бурирам Юнайтед из Таиланда и Аль-Ахли Дубай из ОАЭ.
Матч, который прошел в саудовской Джидде, завершился победой команды из ОАЭ со счетом 3:2 после дополнительного времени.
Основное время завершилось вничью 2:2, а в овертаймах Аль-Ахли Дубай сумел дожать соперника и получить путевку в полуфинал.
В полуфиналах ЛЧ Азии 20–21 апреля встретятся: Виссел Кобе (Япония) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия), Матида Зельвия (Япония) – Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ).
Финальный матч состоится в Джидде 25 апреля. Победитель получит путевку в Межконтинентальный кубок 2026 и Клубный ЧМ-2029.
Лига чемпионов Азии. 1/4 финала
18 апреля 2026, Джидда (Саудовская Аравия)
Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 2:3 (д.ч.)
Голы: Биссоли, 64 (пен), Жюль, 70 – Жюль, 13 (автогол), Эзатолахи, 49, Ренан, 93
