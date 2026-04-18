  4. Понадобился овертайм. Определены полуфинальные пары ЛЧ Азии
18.04.2026 19:15 – FT 2 : 3
Шабаб Аль-Ахли Дубай
18 апреля 2026, 22:19 | Обновлено 18 апреля 2026, 22:25
Понадобился овертайм. Определены полуфинальные пары ЛЧ Азии

В последнем четвертьфинале Шабаб Аль-Ахли Дубай обыграл Бурирам Юнайтед

В четвертьфинале Лиги чемпионов Азии сыграли Бурирам Юнайтед из Таиланда и Аль-Ахли Дубай из ОАЭ.

Матч, который прошел в саудовской Джидде, завершился победой команды из ОАЭ со счетом 3:2 после дополнительного времени.

Основное время завершилось вничью 2:2, а в овертаймах Аль-Ахли Дубай сумел дожать соперника и получить путевку в полуфинал.

В полуфиналах ЛЧ Азии 20–21 апреля встретятся: Виссел Кобе (Япония) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия), Матида Зельвия (Япония) – Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ).

Финальный матч состоится в Джидде 25 апреля. Победитель получит путевку в Межконтинентальный кубок 2026 и Клубный ЧМ-2029.

Лига чемпионов Азии. 1/4 финала

18 апреля 2026, Джидда (Саудовская Аравия)

Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 2:3 (д.ч.)

Голы: Биссоли, 64 (пен), Жюль, 70 – Жюль, 13 (автогол), Эзатолахи, 49, Ренан, 93

