Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саудовский клуб сенсационно проиграл в четвертьфинале ЛЧ Азии
Лига чемпионов АФК
Матида Зельвия
17.04.2026 21:00 – FT 1 : 0
Аль-Иттихад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
17 апреля 2026, 23:09 | Обновлено 17 апреля 2026, 23:25
Саудовский клуб сенсационно проиграл в четвертьфинале ЛЧ Азии

Аль-Иттихад выбыл из турнира, уступив японской команде Матида Зельвия

Getty Images/Global Images Ukraine

Японская Матида Зельвия сенсационно вышла в полуфинал Лиги чемпионов Азии, минимально обыграв саудовский Аль-Иттихад.

17 апреля в Джидде команда из Японии одержала победу со счетом 1:0 в четвертьфинале плей-офф.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче был забит на 31-й минуте, отличился Тете Енги, и это взятие ворот стало единственным в матче.

В итоге Матида Зельвия удержала минимальное преимущество и пробилась в полуфинал турнира.

Соперником японского клуба станет победитель пары Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ), этот матч пройдет 18 апреля.

В другом полуфинале сыграют Виссел Кобе (Япония) и Аль-Ахли (Саудовская Аравия).

Лига чемпионов Азии 2025/26

1/4 финала, 17 апреля 2026, Джидда (Саудовская Аравия)

Матида Зельвия (Япония) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 1:0

Гол: Тете Енги, 31

Сетка плей-офф

Фотогалерея

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем