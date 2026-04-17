Саудовский клуб сенсационно проиграл в четвертьфинале ЛЧ Азии
Аль-Иттихад выбыл из турнира, уступив японской команде Матида Зельвия
Японская Матида Зельвия сенсационно вышла в полуфинал Лиги чемпионов Азии, минимально обыграв саудовский Аль-Иттихад.
17 апреля в Джидде команда из Японии одержала победу со счетом 1:0 в четвертьфинале плей-офф.
Единственный гол в матче был забит на 31-й минуте, отличился Тете Енги, и это взятие ворот стало единственным в матче.
В итоге Матида Зельвия удержала минимальное преимущество и пробилась в полуфинал турнира.
Соперником японского клуба станет победитель пары Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ), этот матч пройдет 18 апреля.
В другом полуфинале сыграют Виссел Кобе (Япония) и Аль-Ахли (Саудовская Аравия).
Лига чемпионов Азии 2025/26
1/4 финала, 17 апреля 2026, Джидда (Саудовская Аравия)
Матида Зельвия (Япония) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 1:0
Гол: Тете Енги, 31
Сетка плей-офф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
