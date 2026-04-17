Они защищают титул. Саудовский топ-клуб пробился в полуфинал ЛЧ Азии
У Аль-Ахли голы в ворота Джохор ДТ забили Франк Кессье и Галено
У матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов Азии саудовский Аль-Ахли одержал победу над малайзийским Джохор ДТ со счетом 2:1 и пробился в полуфинал турнира.
Матч прошел на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде. Хозяева активно начали встречу, но первыми пропустили. На 19-й минуте счет был открыт после автогола Майраши.
Аль-Ахли пришлось отыгрываться, и в конце первого тайма команда сравняла счет. Франк Кессье восстановил равновесие на 45+3-й минуте. На 54-й минуте Галено реализовал момент и установил окончательный счет (2:1).
Аль-Ахли, который защищает титул, вышел в полуфинал турнира, где 20 апреля сыграет против японского клуба Виссел Кобе.
В другой части сетки плей-офф 17–18 апреля встретятся Мачида Зельвия (Япония) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия), Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ).
Лига чемпионов Азии 2025/26
1/4 финала, 17 апреля 2026, Джидда (Саудовская Аравия)
Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Джохор ДТ (Малайзия) – 2:1
Голы: Франк Кессье, 45+3, Галено, 54 – Майраши, 19 (автогол)
