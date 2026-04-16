  Гол, ассист и слезы Фирмино. Определен первый полуфиналист ЛЧ Азии
Лига чемпионов АФК
Аль-Садд
16.04.2026 19:15 – FT 3 : 3
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Виссел Кобе
16 апреля 2026, 22:14 | Обновлено 16 апреля 2026, 22:24
Гол, ассист и слезы Фирмино. Определен первый полуфиналист ЛЧ Азии

Катарский клуб Аль-Садд по пенальти уступил японской команде Виссел Кобе

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Катарский Аль-Садд по пенальти уступил японскому клубу Виссел Кобе в четвертьфинале Лиги чемпионов Азии.

Матч состоялся 16 апреля в Джидде на стадионе Принца Абдуллы Аль-Файсала и завершился со счётом 3:3 (пен 4:5).

Хозяева открыли счёт уже на 6-й минуте. Рафа Мухика забил после передачи Акрама Афифа. Виссел Кобе отыгрался на 24-й минуте благодаря голу Юя Осако, и на перерыв команды ушли при равном счёте (1:1).

На старте второго тайма Аль-Садд снова вышел вперёд. Рафа Мухика с ассиста Роберто Фирмино оформил дубль на 61-й минуте, а уже через четыре минуты сам Фирмино, экс-игрок Ливерпуля, сделал счёт 3:1.

Однако японский клуб сумел создать камбэк. На 74-й минуте отличился Йосуке Идегучи, а на 90+3 минуте Йосинори Муто спас игру (3:3).

В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти победил японский клуб (3:3, пен. 5:4).

Виссел Кобе вышел в полуфинал турнира, где 20 апреля сыграет против победителя пары Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Джохор ДТ (Малайзия).

В другой части сетки плей-офф 17–18 апреля встретятся Мачида Зельвия (Япония) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия), Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ).

Лига чемпионов Азии 2025/26

1/4 финала, 16 апреля 2026, Джидда (Саудовская Аравия)

Аль-Садд (Катар) – Виссел Кобе (Япония) – 3:3 (пен. 4:5)

Голы: Мухика, 6, 61, Фирмино, 65 – Осако, 24, Идегучи, 74, Муто, 90+3

Серия пенальти: Фирмино (1:0), Осако (1:1), Сория (2:1), Муто (2:2), Клаудиньо (не забил), Хидака (2:3), Хухи (3:3), Нагато (3:4), Афиф (4:4), Жан Патрик (4:5)

