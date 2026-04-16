Гол, ассист и слезы Фирмино. Определен первый полуфиналист ЛЧ Азии
Катарский клуб Аль-Садд по пенальти уступил японской команде Виссел Кобе
Катарский Аль-Садд по пенальти уступил японскому клубу Виссел Кобе в четвертьфинале Лиги чемпионов Азии.
Матч состоялся 16 апреля в Джидде на стадионе Принца Абдуллы Аль-Файсала и завершился со счётом 3:3 (пен 4:5).
Хозяева открыли счёт уже на 6-й минуте. Рафа Мухика забил после передачи Акрама Афифа. Виссел Кобе отыгрался на 24-й минуте благодаря голу Юя Осако, и на перерыв команды ушли при равном счёте (1:1).
На старте второго тайма Аль-Садд снова вышел вперёд. Рафа Мухика с ассиста Роберто Фирмино оформил дубль на 61-й минуте, а уже через четыре минуты сам Фирмино, экс-игрок Ливерпуля, сделал счёт 3:1.
Однако японский клуб сумел создать камбэк. На 74-й минуте отличился Йосуке Идегучи, а на 90+3 минуте Йосинори Муто спас игру (3:3).
В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти победил японский клуб (3:3, пен. 5:4).
Виссел Кобе вышел в полуфинал турнира, где 20 апреля сыграет против победителя пары Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Джохор ДТ (Малайзия).
В другой части сетки плей-офф 17–18 апреля встретятся Мачида Зельвия (Япония) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия), Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ).
Лига чемпионов Азии 2025/26
1/4 финала, 16 апреля 2026, Джидда (Саудовская Аравия)
Аль-Садд (Катар) – Виссел Кобе (Япония) – 3:3 (пен. 4:5)
Голы: Мухика, 6, 61, Фирмино, 65 – Осако, 24, Идегучи, 74, Муто, 90+3
Серия пенальти: Фирмино (1:0), Осако (1:1), Сория (2:1), Муто (2:2), Клаудиньо (не забил), Хидака (2:3), Хухи (3:3), Нагато (3:4), Афиф (4:4), Жан Патрик (4:5)
Сетка плей-офф
