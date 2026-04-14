Пенальти на 120+10 для Аль-Иттихад. Определены пары 1/4 финала ЛЧ Азии

Вечером 14 апреля состоялись два заключительных матча 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Один из них стал очень драматичным, с развязкой в конце второго овертайма.

Саудовский Аль-Итихад в упорной борьбе выиграл у Аль-Вахда из ОАЭ в дополнительное время (1:0 д.в.).

Бразильский хавбек Фабиньо принес саудовскому клубу победу, забив пенальти на 120+10 минуте.

В другом матче Аль-Ахли Дубай из ОАЭ разгромил Трактор Сази (3:0).

В 1/4 финала 17 апреля в саудовской Джидде сыграют:

Аль-Садд (Катар) – Виссел Кобе (Япония)

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Джохор ДТ (Малайзия)

Мачида Зельвия (Япония) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)

Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ)

Полуфиналы пройдут 20 апреля, а финал намечен на 25 апреля в Джидде.

Лига чемпионов Азии 2025/26

1/8 финала, 14 апреля 2026, Джидда (Саудовская Аравия)

Трактор Сази (Иран) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 0:3

Голы: Юри Сезар, 65 (пен), Эзатолахи, 80, Матеусао, 90+8

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Аль-Вахда (ОАЭ) – 1:0 (д.в.)

Гол: Фабиньо, 120+10

