Пенальти на 120+10 для Аль-Иттихад. Определены пары 1/4 финала ЛЧ Азии
Фабиньо принес саудовскому клубу победу над командой Аль-Вахда из ОАЭ
Вечером 14 апреля состоялись два заключительных матча 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.
Один из них стал очень драматичным, с развязкой в конце второго овертайма.
Саудовский Аль-Итихад в упорной борьбе выиграл у Аль-Вахда из ОАЭ в дополнительное время (1:0 д.в.).
Бразильский хавбек Фабиньо принес саудовскому клубу победу, забив пенальти на 120+10 минуте.
В другом матче Аль-Ахли Дубай из ОАЭ разгромил Трактор Сази (3:0).
В 1/4 финала 17 апреля в саудовской Джидде сыграют:
- Аль-Садд (Катар) – Виссел Кобе (Япония)
- Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Джохор ДТ (Малайзия)
- Мачида Зельвия (Япония) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
- Бурирам Юнайтед (Таиланд) – Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ)
Полуфиналы пройдут 20 апреля, а финал намечен на 25 апреля в Джидде.
Лига чемпионов Азии 2025/26
1/8 финала, 14 апреля 2026, Джидда (Саудовская Аравия)
Трактор Сази (Иран) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 0:3
Голы: Юри Сезар, 65 (пен), Эзатолахи, 80, Матеусао, 90+8
Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Аль-Вахда (ОАЭ) – 1:0 (д.в.)
Гол: Фабиньо, 120+10
Сетка плей-офф
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
