  Триллер и пенальти. Звездный саудовский клуб драматично выбыл из ЛЧ Азии
Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль
13.04.2026 21:00 – FT 3 : 3
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Аль-Садд
Саудовская Аравия
13 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 14 апреля 2026, 00:17
185
0

Триллер и пенальти. Звездный саудовский клуб драматично выбыл из ЛЧ Азии

В матче 1/8 финала Аль-Хиляль уступил катарскому клубу Аль-Садд по пенальти

13 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 14 апреля 2026, 00:17
185
0
Триллер и пенальти. Звездный саудовский клуб драматично выбыл из ЛЧ Азии
Вечером 13 апреля состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Оба поединка получились напряженными и не определили победителя за основные 90 минут.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В драматичном поединке саудовский Аль-Хиляль уступил катарскому клубу Аль-Садд по пенальти (3:3, пен. 2:4).

В серии пенальти у хозяев не забили Карим Бензема и Саймон Буабре, а у победителей не реализовал свою попытку Роберто Фирмино, который ранее в основное время сравнял счет для гостей.

В другом матче саудовский Аль-Ахли обыграл Аль-Духаиль из Катара (1:0 в овертайме) благодаря голу Рияда Мареза на 117-й минуте.

Ранее четвертьфинальные встречи в Западной зоне были перенесены с марта на апрель из-за войны в Иране и других странах Ближнего Востока.

14 января в 1/8 финала сыграют: Трактор Сази (Иран) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ), Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Аль-Вахда (ОАЭ).

Лига чемпионов Азии 2025/26

1/8 финала, 13 апреля 2026, Джидда (Саудовская Аравия)

17:45. Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Аль-Духаиль (Катар) – 1:0 (д.в.)

Голы: Рияд Марез, 117

Незабитый пенальти: Айвен Тоуни, 105+7 (Аль-Ахли)

21:15. Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Садд (Катар) – 3:3 (пен. 2:4)

Голы: Милинкович-Савич, 29, Салем Аль-Давсари, 55, Маркос Леонардо, 67 – Клаудиньо, 36, Мухика, 58, Фирмино, 70

Серия пенальти: Фирмино (не забил), Рубен Невеш (1:0), Сория (1:1), Маркос Леонардо (2:1), Клаудиньо (2:2), Бензема (не забил), Мухика (2:3), Буабре (не забил), Афиф (2:4)

