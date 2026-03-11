Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Японский день. В Лиге чемпионов Азии определены еще два четвертьфиналиста
Лига чемпионов АФК
Санфречче Хиросима
11.03.2026 12:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 1 : 0
Дарул Такзим Проходит дальше
Японский день. В Лиге чемпионов Азии определены еще два четвертьфиналиста

Далее прошли Виссел Кобе из Японии и Джохор ДТ из Малайзии

Getty Images/Global Images Ukraine. Виссел Кобе

11 марта в Японии состоялись два ответных матча Лиги чемпионов Азии.

Определены еще два четвертьфиналиста турнира.

Далее прошли Виссел Кобе из Японии и Джохор ДТ из Малайзии.

Южнокорейский клуб Сеул и японская команда Санфречче Хиросима выбыли из турнира.

Днем ранее в 1/4 финала вышли Бурирам Юнайтед (Таиланд) и Мачида Зельвия (Япония).

Все 4 встречи 1/8 финала в Западной зоне перенесены на неопределенный срок из-за войны в Иране и других странах Ближнего Востока.

Лига чемпионов Азии. Восточная зона

1/8 финала. Ответные матчи. 11 марта 2026

12:00. Виссел Кобе (Япония) – Сеул (Южная Корея) – 2:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Осако, 78, Идегучи, 89 – Климала, 20

12:00. Хиросима (Япония) – Джохор ДТ (Малайзия) – 1:0 (первый матч – 1:3)

Голы: Косуке Киносита, 90

Сетка плей-офф

Лига чемпионов Азии Виссел Кобе Джохор Дарул Тазим Сеул Санфречче Хиросима
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
