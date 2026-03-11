Японский день. В Лиге чемпионов Азии определены еще два четвертьфиналиста
11 марта в Японии состоялись два ответных матча Лиги чемпионов Азии.
Определены еще два четвертьфиналиста турнира.
Далее прошли Виссел Кобе из Японии и Джохор ДТ из Малайзии.
Южнокорейский клуб Сеул и японская команда Санфречче Хиросима выбыли из турнира.
Днем ранее в 1/4 финала вышли Бурирам Юнайтед (Таиланд) и Мачида Зельвия (Япония).
Все 4 встречи 1/8 финала в Западной зоне перенесены на неопределенный срок из-за войны в Иране и других странах Ближнего Востока.
Лига чемпионов Азии. Восточная зона
1/8 финала. Ответные матчи. 11 марта 2026
12:00. Виссел Кобе (Япония) – Сеул (Южная Корея) – 2:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Осако, 78, Идегучи, 89 – Климала, 20
12:00. Хиросима (Япония) – Джохор ДТ (Малайзия) – 1:0 (первый матч – 1:3)
Голы: Косуке Киносита, 90
Сетка плей-офф
