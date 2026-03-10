Лига чемпионов Азии. Четвертьфиналист определен с помощью серии пенальти

10 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Прошли два поединка в Восточной зоне, определены два четвертьфиналиста турнира.

В 1/4 финала вышли японский клуб Мачида Зельвия и Бурирам Юнайтед из Таиланда.

Японский клуб Мачида Зельвия переиграл южнокорейский Канвон (1:0) после ничьей в первой игре (0:0).

В матче между Бурирам Юнайтед из Таиланда и Мельбурн Сити из Австралии понадобилась серия пенальти, где больше повезло хозяевам (0:0, пен. 4:2).

Все 4 встречи в Западной зоне перенесены на неопределенный срок из-за войны в Иране и других странах Ближнего Востока.

Лига чемпионов Азии

1/8 финала. Ответные матчи. Восточная зона, 10 марта 2026

12:00. Мачида Зельвия (Япония) – Канвон (Южная Корея) – 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Хотака Накамура, 25

14:15. Бурираам Юнайтед (Таиланд) – Мельбурн Сити (Австралия) – 0:0, пен 4:2 (первый матч – 1:1)

