Лига чемпионов Азии. Четвертьфиналист определен с помощью серии пенальти
В 1/4 финала вышли японский клуб Мачида и Бурирам Юнайтед из Таиланда
10 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.
Прошли два поединка в Восточной зоне, определены два четвертьфиналиста турнира.
В 1/4 финала вышли японский клуб Мачида Зельвия и Бурирам Юнайтед из Таиланда.
Японский клуб Мачида Зельвия переиграл южнокорейский Канвон (1:0) после ничьей в первой игре (0:0).
В матче между Бурирам Юнайтед из Таиланда и Мельбурн Сити из Австралии понадобилась серия пенальти, где больше повезло хозяевам (0:0, пен. 4:2).
Все 4 встречи в Западной зоне перенесены на неопределенный срок из-за войны в Иране и других странах Ближнего Востока.
Лига чемпионов Азии
1/8 финала. Ответные матчи. Восточная зона, 10 марта 2026
12:00. Мачида Зельвия (Япония) – Канвон (Южная Корея) – 1:0 (первый матч – 0:0)
Гол: Хотака Накамура, 25
Видео матча: видеообзор на YouTube
14:15. Бурираам Юнайтед (Таиланд) – Мельбурн Сити (Австралия) – 0:0, пен 4:2 (первый матч – 1:1)
Видео матча: видеообзор на YouTube
Сетка плей-офф
