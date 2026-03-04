Лига чемпионов Азии. Восточная зона играет 1/8 финала, Западная – воюет
В футбольной Лиге чемпионов Азии продолжается стадия 1/8 финала.
4 марта состоялось два поединка в Восточной зоне.
Команда Виссел Кобе из Японии переиграла Сеул из Южной Кореи (1:0).
Клуб Джохор ДТ из Малайзии нанес поражение команде Хиросима из Японии (3:1).
Ответные матчи в Восточной зоне запланированы на 10–11 марта.
Все 4 встречи в Западной зоне перенесены на неопределенный срок из-за войны в Иране и других странах Ближнего Востока.
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала
Восточная зона. Первые матчи, 4 марта 2026
12:00. Сеул (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония) – 0:1
Голы: Матеус Тулер, 23
Незабитый пенальти: Леонардо Руис, 66 (Сеул)
Видео матча: видеообзор на YouTube
14:15. Джохор ДТ (Малайзия) – Хиросима (Япония) – 3:1
Голы: Акече, 52, Берсон, 63, Маркос Гильерме, 85 – Нене, 86 (автогол)
Видео матча: видеообзор на YouTube
Сетка плей-офф
События матча
