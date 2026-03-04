Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лига чемпионов Азии. Восточная зона играет 1/8 финала, Западная – воюет
Лига чемпионов АФК
Дарул Такзим
04.03.2026 14:15 – FT 3 : 1
Санфречче Хиросима
Лига чемпионов
04 марта 2026, 18:37 | Обновлено 04 марта 2026, 18:43
76
0

Команда Виссел Кобе из Японии переиграла Сеул из Южной Кореи

Getty Images/Global Images Ukraine

В футбольной Лиге чемпионов Азии продолжается стадия 1/8 финала.

4 марта состоялось два поединка в Восточной зоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Виссел Кобе из Японии переиграла Сеул из Южной Кореи (1:0).

Клуб Джохор ДТ из Малайзии нанес поражение команде Хиросима из Японии (3:1).

Ответные матчи в Восточной зоне запланированы на 10–11 марта.

Все 4 встречи в Западной зоне перенесены на неопределенный срок из-за войны в Иране и других странах Ближнего Востока.

Лига чемпионов Азии. 1/8 финала

Восточная зона. Первые матчи, 4 марта 2026

12:00. Сеул (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония) – 0:1

Голы: Матеус Тулер, 23

Незабитый пенальти: Леонардо Руис, 66 (Сеул)

Видео матча: видеообзор на YouTube

14:15. Джохор ДТ (Малайзия) – Хиросима (Япония) – 3:1

Голы: Акече, 52, Берсон, 63, Маркос Гильерме, 85 – Нене, 86 (автогол)

Видео матча: видеообзор на YouTube

Сетка плей-офф

События матча

87’
ГОЛ ! Автогол забил Нене (Дарул Такзим).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Гильерме (Дарул Такзим), асcист Oscar Arribas.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Густаво Силвейра да Силва Бергсон (Дарул Такзим).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Ager Aketxe (Дарул Такзим), асcист Nacho Mendez.
28’
Joo-Sung Kim (Санфречче Хиросима) получает красную карточку.
28’
Joo-Sung Kim (Санфречче Хиросима) получает красную карточку.
