Лига чемпионов Азии. Восточная зона играет 1/8 финала, Западная – воюет

В футбольной Лиге чемпионов Азии продолжается стадия 1/8 финала.

4 марта состоялось два поединка в Восточной зоне.

Команда Виссел Кобе из Японии переиграла Сеул из Южной Кореи (1:0).

Клуб Джохор ДТ из Малайзии нанес поражение команде Хиросима из Японии (3:1).

Ответные матчи в Восточной зоне запланированы на 10–11 марта.

Все 4 встречи в Западной зоне перенесены на неопределенный срок из-за войны в Иране и других странах Ближнего Востока.

Лига чемпионов Азии. 1/8 финала

Восточная зона. Первые матчи, 4 марта 2026

12:00. Сеул (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония) – 0:1

Голы: Матеус Тулер, 23

Незабитый пенальти: Леонардо Руис, 66 (Сеул)

Видео матча: видеообзор на YouTube

14:15. Джохор ДТ (Малайзия) – Хиросима (Япония) – 3:1

Голы: Акече, 52, Берсон, 63, Маркос Гильерме, 85 – Нене, 86 (автогол)

Видео матча: видеообзор на YouTube

Сетка плей-офф