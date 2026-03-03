Лига чемпионов Азии. Сыграно два матча, остальные – перенесены из-за войны
Первыми поединками в Восточной зоне началась стадия 1/8 финала
3 марта началась стадия 1/8 финала Лига чемпионов Азии.
Состоялось два поединка в Восточной зоне, которые закончились вничью.
Мельбурн Сити из Австралии с голом на 90+5 минуте спас игру с Бурираам Юнайтед из Таиланда (1:1).
В нулевую ничью (0:0) первый поединок сыграли Канвон (Южная Корея) и Мачида Зельвия (Япония).
Ответные матчи в Восточной зоне запланированы на 10–11 марта.
Все 4 встречи в Западной зоне перенесены на неопределенный срок из-за войны в Иране и других странах Ближнего Востока.
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала
Восточная зона
- 03.03.2026. 09:45. Мельбурн Сити (Австралия) – Бурираам Юнайтед (Таиланд) – 1:1
Голы: Бенджамин Маццео, 90+5 – Гильерме Биссоли, 37
- 03.03.2026. 12:00. Канвон (Южная Корея) – Мачида Зельвия (Япония) – 0:0
Другие матчи:
- 04.03.2026. 12:00. Сеул (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония)
- 04.03.2026. 14:15. Джохор ДТ (Малайзия) – Хиросима (Япония)
Западная зона
- 02.03.2026. 18:00. Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – Трактор Сази (Иран) – перенесен
- 02.03.2026. 20:15. Аль-Духаиль (Катар) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – перенесен
- 03.03.2026. 18:00. Аль-Вахда (ОАЭ) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – перенесен
- 03.03.2026. 20:15. Аль-Садд (Катар) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – перенесен
Сетка плей-офф
