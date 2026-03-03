Лига чемпионов Азии. Сыграно два матча, остальные – перенесены из-за войны

3 марта началась стадия 1/8 финала Лига чемпионов Азии.

Состоялось два поединка в Восточной зоне, которые закончились вничью.

Мельбурн Сити из Австралии с голом на 90+5 минуте спас игру с Бурираам Юнайтед из Таиланда (1:1).

В нулевую ничью (0:0) первый поединок сыграли Канвон (Южная Корея) и Мачида Зельвия (Япония).

Ответные матчи в Восточной зоне запланированы на 10–11 марта.

Все 4 встречи в Западной зоне перенесены на неопределенный срок из-за войны в Иране и других странах Ближнего Востока.

Лига чемпионов Азии. 1/8 финала

Восточная зона

03.03.2026. 09:45. Мельбурн Сити (Австралия) – Бурираам Юнайтед (Таиланд) – 1:1

Голы: Бенджамин Маццео, 90+5 – Гильерме Биссоли, 37

03.03.2026. 12:00. Канвон (Южная Корея) – Мачида Зельвия (Япония) – 0:0

Другие матчи:

04.03.2026. 12:00. Сеул (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония)

04.03.2026. 14:15. Джохор ДТ (Малайзия) – Хиросима (Япония)

Западная зона

02.03.2026. 18:00. Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – Трактор Сази (Иран) – перенесен

02.03.2026. 20:15. Аль-Духаиль (Катар) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – перенесен

03.03.2026. 18:00. Аль-Вахда (ОАЭ) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – перенесен

03.03.2026. 20:15. Аль-Садд (Катар) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – перенесен

Сетка плей-офф