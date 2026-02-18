Завершен групповой раунд. Определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов Азии
Осталось 16 претендентов на континентальный клубный титул
Определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.
После завершения группового этапа сформирована сетка стадии 1/8 финала в Западной и Восточной зонах.
Матчи этой стадии пройдут в формате двух поединков (дома и на выезде). Первые матчи запланированы на 2–4 марта, ответные поединки – 10–11 марта 2026 года.
Победители противостояний выйдут в четвертьфинал турнира. Финал восьми пройдет в саудовской Джидде.
В Западной зоне первое место занял саудовский Аль-Хиляль (22 очка из 24), а в Восточной зоне турнир выиграл клуб Мачида Зельвия из Японии (17 очков из 24).
18 февраля состоялись заключительные матчи группового раунда:
- Мельбурн Сити (Австралия) – Канвон (Южная Корея) – 0:0
- Шанхай Порт (Китай) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 0:0
Лига чемпионов Азии 2025/26
Пары 1/8 финала, 2–4 и 10–11 марта 2026
Западная зона
- Аль-Садд (Катар) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
- Аль-Духаиль (Катар) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия)
- Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ) – Трактор Сази (Иран)
- Аль-Вахда (ОАЭ) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
Восточная зона
- Канвон (Южная Корея) – Мачида Зельвия (Япония)
- Сеул (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония)
- Джохор Дарул Тазим (Малайзия) – Санфречче Хиросима (Япония)
- Мельбурн Сити (Австралия) – Буриром Юнайтед (Таиланд)
Сетка плей-офф
Итоговая таблица (Западная зона)
Итоговая таблица (Восточная зона)
