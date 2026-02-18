Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 февраля 2026, 17:53 | Обновлено 18 февраля 2026, 18:02
Завершен групповой раунд. Определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов Азии

Осталось 16 претендентов на континентальный клубный титул

AFC

Определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

После завершения группового этапа сформирована сетка стадии 1/8 финала в Западной и Восточной зонах.

Матчи этой стадии пройдут в формате двух поединков (дома и на выезде). Первые матчи запланированы на 2–4 марта, ответные поединки – 10–11 марта 2026 года.

Победители противостояний выйдут в четвертьфинал турнира. Финал восьми пройдет в саудовской Джидде.

В Западной зоне первое место занял саудовский Аль-Хиляль (22 очка из 24), а в Восточной зоне турнир выиграл клуб Мачида Зельвия из Японии (17 очков из 24).

18 февраля состоялись заключительные матчи группового раунда:

  • Мельбурн Сити (Австралия) – Канвон (Южная Корея) – 0:0
  • Шанхай Порт (Китай) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 0:0

Лига чемпионов Азии 2025/26

Пары 1/8 финала, 2–4 и 10–11 марта 2026

Западная зона

  • Аль-Садд (Катар) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
  • Аль-Духаиль (Катар) – Аль-Ахли (Саудовская Аравия)
  • Шабаб Аль-Ахли (ОАЭ) – Трактор Сази (Иран)
  • Аль-Вахда (ОАЭ) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)

Восточная зона

  • Канвон (Южная Корея) – Мачида Зельвия (Япония)
  • Сеул (Южная Корея) – Виссел Кобе (Япония)
  • Джохор Дарул Тазим (Малайзия) – Санфречче Хиросима (Япония)
  • Мельбурн Сити (Австралия) – Буриром Юнайтед (Таиланд)

Сетка плей-офф

Итоговая таблица (Западная зона)

Итоговая таблица (Восточная зона)

