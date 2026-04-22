Гол Цыганкова не помог. Жирона дома проиграла Бетису

Во вторник, 21 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Бетисом».

Поединок прошел на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» и завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл матч полностью. На 7-й минуте встречи ему удалось отличиться забитым мячом, однако его гол не помог «Жироне» набрать хотя бы 1 очко.

Вратарь Владислав Крапивцов провел всю игру на скамейке запасных, а нападающий Владислав Ванат продолжает восстановление после травмы.

Ла Лига. 33-й тур, 22 апреля

Жирона – Бетис – 2:3

Голы: Цыганков, 7, Унаи, 67 (пен.) – Рока, 23, Эззалзули, 63, Рикельме, 80

