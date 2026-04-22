Гол Цыганкова не помог. Жирона дома проиграла Бетису

Матч завершился со счетом 2:3

22 апреля 2026, 00:32 |
288
0
Гол Цыганкова не помог. Жирона дома проиграла Бетису
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Бетисом».

Поединок прошел на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» и завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл матч полностью. На 7-й минуте встречи ему удалось отличиться забитым мячом, однако его гол не помог «Жироне» набрать хотя бы 1 очко.

Вратарь Владислав Крапивцов провел всю игру на скамейке запасных, а нападающий Владислав Ванат продолжает восстановление после травмы.

Ла Лига. 33-й тур, 22 апреля
Жирона – Бетис – 2:3
Голы: Цыганков, 7, Унаи, 67 (пен.) – Рока, 23, Эззалзули, 63, Рикельме, 80

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Рикельме (Бетис), асcист Абдессамад Эззалзули.
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Аззедин Унаи (Жирона).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис), асcист Седрик Бакамбу.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Рока (Бетис), асcист Абдессамад Эззалзули.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
