Сыграет ли Цыганков? Стали известны составы на матч Жирона – Бетис
Матч 33-го тура Ла Лиги начнется в 22:30 по киевскому времени
Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в стартовом составе «Жироны» на матч 33-го тура Ла Лиги против «Бетиса». Вратарь Владислав Крапивцов начнет игру на скамейке для запасных, а форвард Владислав Ванат продолжает восстановление от травмы.
Игра состоится на арене «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» и начнется в 22:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На счету Виктора Цыганкова в этом сезоне 27 матчей в составе «Жироны», 6 забитых мяча и 4 голевые передачи.
Стартовые составы на матч Жирона – Бетис:
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍 — Girona FC (@GironaFC) April 21, 2026
— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 21, 2026
¡Nuestro once inicial para el #GironaRealBetis! #DíaDeBetis
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
