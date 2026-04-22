  4. Жирона – Бетис – 2:3. Как забил Цыганков. Видео голов и обзор матча
21.04.2026 22:30 – FT 2 : 3
22 апреля 2026, 02:23 | Обновлено 22 апреля 2026, 02:29
Жирона – Бетис – 2:3. Как забил Цыганков. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ли Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Український вінгер Віктор Циганков відзначився голом у матчі 33-го туру Ла Ліги, однак це не врятувало Жирону від поразки.

Каталонська команда на своєму полі поступилася Бетісу з рахунком 2:3.

Циганков відкрив рахунок для господарів поля у зустрічі на 7-й хвилині. Для Віктора цей гол став 6-м у поточному сезоні Ла Ліги.

Попри вдалий старт і активну гру українця, Жирона не змогла втримати перевагу. Суперник зумів змінити хід поєдинку та взяти три очки.

Ла Ліга. 33-й тур. 21 квітня 2026

Жирона – Бетіс – 2:3

Голи: Циганков, 7, Унаї, 68 (пен) – Рока, 23, Еззальзулі, 63, Рікельме, 80

Відео голів та огляд матчу

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Рикельме (Бетис), асcист Абдессамад Эззалзули.
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Аззедин Унаи (Жирона).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис), асcист Седрик Бакамбу.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Рока (Бетис), асcист Абдессамад Эззалзули.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
Интер – Комо – 3:2. Большой камбек в полуфинале Кубка. Видео голов и обзор
Ланс – Тулуза – 4:1. Полуфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор матча
Брайтон – Челси – 3:0. Пятое фиаско синих подряд. Видео голов и обзор
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лестер вылетел в третий дивизион: турнирная таблица Чемпионшипа
Футбол | 22 апреля 2026, 00:23 4
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер вылетел в третий дивизион: турнирная таблица Чемпионшипа
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер вылетел в третий дивизион: турнирная таблица Чемпионшипа

10 лет назад команда выиграла АПЛ

Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Футбол | 21 апреля 2026, 10:37 23
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом

«Аякс» решил подписать Рафаэля Геррейру, чтобы заменить травмированного Александра Зинченко

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Футбол | 21.04.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Под Лигу чемпионов. Шахтер уже готовит усиление состава
Футбол | 21.04.2026, 19:40
Под Лигу чемпионов. Шахтер уже готовит усиление состава
Под Лигу чемпионов. Шахтер уже готовит усиление состава
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Футбол | 21.04.2026, 17:24
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Малиновский ведет переговоры с новым клубом. Романо подтвердил
Популярные новости
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
20.04.2026, 00:15 3
Бокс
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02 2
Бокс
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 9
Футбол
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 8
Футбол
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
Чемпион мира в супертяжёлом весе упрекнул братьев Кличко
20.04.2026, 08:02 3
Бокс
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
21.04.2026, 08:22 30
Футбол
