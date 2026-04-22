Жирона – Бетис – 2:3. Как забил Цыганков. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Ли Лиги
Український вінгер Віктор Циганков відзначився голом у матчі 33-го туру Ла Ліги, однак це не врятувало Жирону від поразки.
Каталонська команда на своєму полі поступилася Бетісу з рахунком 2:3.
Циганков відкрив рахунок для господарів поля у зустрічі на 7-й хвилині. Для Віктора цей гол став 6-м у поточному сезоні Ла Ліги.
Попри вдалий старт і активну гру українця, Жирона не змогла втримати перевагу. Суперник зумів змінити хід поєдинку та взяти три очки.
Ла Ліга. 33-й тур. 21 квітня 2026
Жирона – Бетіс – 2:3
Голи: Циганков, 7, Унаї, 68 (пен) – Рока, 23, Еззальзулі, 63, Рікельме, 80
Відео голів та огляд матчу
События матча
