Снигур одолела 92-ю ракетку и впервые сыграет в основе тысячника в Мадриде

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 98) вышла в основную сетку грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В финале квалификации украинка в двух сетах переиграла Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 92) за 2 часа и 2 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Ханне Вандевинкель (Бельгия) [11] – Дарья Снигур (Украина) [13] – 6:7 (4:7), 4:6

Снигур провела третье очное противостояние против Вандевинкель и одержала первую победу. В 2023 году Дарья уступила Ханне на 40-тысячнике в Петанже, а 8 марта этого года проиграла ей на ITF W75 в Трнаве.

Дарья во второй раз в карьере выступает на кортах Мадрида и впервые сыграет в основной сетке. В прошлом сезоне на старте квалификации Снигур уступила Марии Лурдес Карле.

Снигур присоеднилась к Элине Свитолиной, Марте Костюк, Даяне Ястремской и Александре Олейниковой в основной сетке тысячника в Мадриде. Соперницу в 1/64 финала Дарья получит позднее.