Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Снигур одолела 92-ю ракетку и впервые сыграет в основе тысячника в Мадриде
WTA
21 апреля 2026, 19:03 | Обновлено 21 апреля 2026, 19:33
Снигур одолела 92-ю ракетку и впервые сыграет в основе тысячника в Мадриде

В финале отбора Дарья в двух сетах выиграла у Ханне Вандевинкель

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 98) вышла в основную сетку грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В финале квалификации украинка в двух сетах переиграла Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 92) за 2 часа и 2 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Ханне Вандевинкель (Бельгия) [11] – Дарья Снигур (Украина) [13] – 6:7 (4:7), 4:6

Снигур провела третье очное противостояние против Вандевинкель и одержала первую победу. В 2023 году Дарья уступила Ханне на 40-тысячнике в Петанже, а 8 марта этого года проиграла ей на ITF W75 в Трнаве.

Дарья во второй раз в карьере выступает на кортах Мадрида и впервые сыграет в основной сетке. В прошлом сезоне на старте квалификации Снигур уступила Марии Лурдес Карле.

Снигур присоеднилась к Элине Свитолиной, Марте Костюк, Даяне Ястремской и Александре Олейниковой в основной сетке тысячника в Мадриде. Соперницу в 1/64 финала Дарья получит позднее.

Дарья Снигур Ханне Вандевинкель WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Браво, Дар'я! Реванш за Трнаву вдався на славу
Ответить
+8
Давно вже пора грати на самих престижних турнірах. Поздоровляю і удачі ! 
Ответить
+8
Молодчинка Даринка!У ключові моменти матчу проявила стійкість й характер!Хай щастить у матчах основи!
Ответить
+3
Радий за Даринку. Проявила витримку та перемогла вперту суперницю.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем