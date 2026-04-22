ОФИЦИАЛЬНО. Лестер вылетел в третий дивизион: турнирная таблица Чемпионшипа

Во вторник, 21 апреля, состоялось 8 матчей 44-го тура английского Чемпионшипа.

По итогам тура определилась судьба известного английского клуба — «Лестера».

Команда, которая в 2016 году сенсационно стала чемпионом Английской Премьер-лиги, в этом туре дома сыграла вничью с Халл Сити (2:2) и потеряла математические шансы на сохранение прописки – «лисы» вылетают в Лигу 1, третий английский дивизион.

Чемпионшип. 44-й тур, 21 апреля

Лестер – Халл Сити – 2:2

Голы: Джеймс, 52 (пен.), Томас, 54 – Миллар, 18, Макберни, 63

Tonight’s result confirms our relegation to Sky Bet League One. pic.twitter.com/IsmoQbPOru — Leicester City (@LCFC) April 21, 2026

Турнирная таблица Чемпионшипа: