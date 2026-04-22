ОФИЦИАЛЬНО. Лестер вылетел в третий дивизион: турнирная таблица Чемпионшипа
10 лет назад команда выиграла АПЛ
Во вторник, 21 апреля, состоялось 8 матчей 44-го тура английского Чемпионшипа.
По итогам тура определилась судьба известного английского клуба — «Лестера».
Команда, которая в 2016 году сенсационно стала чемпионом Английской Премьер-лиги, в этом туре дома сыграла вничью с Халл Сити (2:2) и потеряла математические шансы на сохранение прописки – «лисы» вылетают в Лигу 1, третий английский дивизион.
Чемпионшип. 44-й тур, 21 апреля
Лестер – Халл Сити – 2:2
Голы: Джеймс, 52 (пен.), Томас, 54 – Миллар, 18, Макберни, 63
Tonight’s result confirms our relegation to Sky Bet League One. pic.twitter.com/IsmoQbPOru— Leicester City (@LCFC) April 21, 2026
Турнирная таблица Чемпионшипа:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ковентри Сити
|44
|26
|11
|7
|90 - 44
|26.04.26 14:00 Ковентри Сити - Рексхэм21.04.26 Ковентри Сити 5:1 Портсмут17.04.26 Блэкберн 1:1 Ковентри Сити11.04.26 Ковентри Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей06.04.26 Халл Сити 0:0 Ковентри Сити03.04.26 Ковентри Сити 3:2 Дерби Каунти
|89
|2
|Миллуолл
|44
|23
|10
|11
|61 - 48
|24.04.26 22:00 Лестер - Миллуолл21.04.26 Сток Сити 1:3 Миллуолл18.04.26 Миллуолл 2:0 КПР10.04.26 Вест Бромвич 0:0 Миллуолл06.04.26 Миллуолл 1:2 Норвич03.04.26 Мидлсбро 1:2 Миллуолл
|79
|3
|Ипсвич Таун
|42
|21
|13
|8
|73 - 44
|22.04.26 21:45 Чарльтон - Ипсвич Таун19.04.26 Ипсвич Таун 2:2 Мидлсбро14.04.26 Портсмут 2:0 Ипсвич Таун11.04.26 Норвич 0:2 Ипсвич Таун06.04.26 Ипсвич Таун 2:1 Бирмингем21.03.26 Ипсвич Таун 1:1 Миллуолл
|76
|4
|Саутгемптон
|44
|21
|13
|10
|77 - 53
|28.04.26 21:45 Саутгемптон - Ипсвич Таун21.04.26 Саутгемптон 2:2 Бристоль Сити18.04.26 Суонси 1:2 Саутгемптон14.04.26 Саутгемптон 3:0 Блэкберн11.04.26 Саутгемптон 2:1 Дерби Каунти07.04.26 Рексхэм 1:5 Саутгемптон
|76
|5
|Мидлсбро
|43
|20
|13
|10
|64 - 44
|22.04.26 21:45 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей19.04.26 Ипсвич Таун 2:2 Мидлсбро11.04.26 Мидлсбро 0:1 Портсмут06.04.26 Суонси 2:2 Мидлсбро03.04.26 Мидлсбро 1:2 Миллуолл21.03.26 Блэкберн 0:0 Мидлсбро
|73
|6
|Рексхэм
|44
|19
|13
|12
|66 - 60
|26.04.26 14:00 Ковентри Сити - Рексхэм21.04.26 Оксфорд Юнайтед 0:1 Рексхэм18.04.26 Рексхэм 2:0 Сток Сити12.04.26 Бирмингем 2:0 Рексхэм07.04.26 Рексхэм 1:5 Саутгемптон03.04.26 Вест Бромвич 2:2 Рексхэм
|70
|7
|Халл Сити
|44
|20
|10
|14
|67 - 63
|25.04.26 14:30 Чарльтон - Халл Сити21.04.26 Лестер 2:2 Халл Сити18.04.26 Халл Сити 1:1 Бирмингем11.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:1 Халл Сити06.04.26 Халл Сити 0:0 Ковентри Сити03.04.26 Оксфорд Юнайтед 1:1 Халл Сити
|70
|8
|Дерби Каунти
|44
|19
|9
|16
|63 - 55
|25.04.26 17:00 КПР - Дерби Каунти21.04.26 Норвич 2:1 Дерби Каунти18.04.26 Дерби Каунти 1:0 Оксфорд Юнайтед11.04.26 Саутгемптон 2:1 Дерби Каунти06.04.26 Дерби Каунти 2:0 Сток Сити03.04.26 Ковентри Сити 3:2 Дерби Каунти
|66
|9
|Норвич
|44
|19
|7
|18
|61 - 53
|25.04.26 17:00 Норвич - Суонси21.04.26 Норвич 2:1 Дерби Каунти18.04.26 Бристоль Сити 2:4 Норвич11.04.26 Норвич 0:2 Ипсвич Таун06.04.26 Миллуолл 1:2 Норвич03.04.26 Норвич 1:1 Портсмут
|64
|10
|Суонси
|44
|17
|9
|18
|53 - 57
|25.04.26 17:00 Норвич - Суонси21.04.26 КПР 1:2 Суонси18.04.26 Суонси 1:2 Саутгемптон11.04.26 Лестер 0:1 Суонси06.04.26 Суонси 2:2 Мидлсбро03.04.26 Шеффилд Юнайтед 3:3 Суонси
|60
|11
|Бристоль Сити
|44
|16
|11
|17
|56 - 57
|25.04.26 17:00 Бирмингем - Бристоль Сити21.04.26 Саутгемптон 2:2 Бристоль Сити18.04.26 Бристоль Сити 2:4 Норвич11.04.26 КПР 0:0 Бристоль Сити06.04.26 Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед03.04.26 Чарльтон 1:2 Бристоль Сити
|59
|12
|КПР
|44
|16
|10
|18
|59 - 67
|25.04.26 17:00 КПР - Дерби Каунти21.04.26 КПР 1:2 Суонси18.04.26 Миллуолл 2:0 КПР11.04.26 КПР 0:0 Бристоль Сити06.04.26 Престон Норт Энд 1:1 КПР03.04.26 КПР 2:1 Уотфорд
|58
|13
|Шеффилд Юнайтед
|43
|17
|6
|20
|61 - 59
|22.04.26 21:45 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн18.04.26 Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед11.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:1 Халл Сити06.04.26 Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед03.04.26 Шеффилд Юнайтед 3:3 Суонси21.03.26 Шеффилд Юнайтед 1:2 Рексхэм
|57
|14
|Бирмингем
|43
|15
|12
|16
|52 - 53
|22.04.26 21:45 Бирмингем - Престон Норт Энд18.04.26 Халл Сити 1:1 Бирмингем12.04.26 Бирмингем 2:0 Рексхэм06.04.26 Ипсвич Таун 2:1 Бирмингем03.04.26 Бирмингем 0:1 Блэкберн21.03.26 Дерби Каунти 1:0 Бирмингем
|57
|15
|Уотфорд
|44
|14
|15
|15
|52 - 56
|25.04.26 14:30 Мидлсбро - Уотфорд21.04.26 Вест Бромвич 3:0 Уотфорд18.04.26 Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед11.04.26 Оксфорд Юнайтед 2:0 Уотфорд06.04.26 Уотфорд 1:1 Чарльтон03.04.26 КПР 2:1 Уотфорд
|57
|16
|Престон Норт Энд
|43
|14
|15
|14
|50 - 55
|22.04.26 21:45 Бирмингем - Престон Норт Энд18.04.26 Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич11.04.26 Чарльтон 1:2 Престон Норт Энд06.04.26 Престон Норт Энд 1:1 КПР03.04.26 Лестер 2:2 Престон Норт Энд20.03.26 Престон Норт Энд 3:1 Сток Сити
|57
|17
|Сток Сити
|44
|15
|10
|19
|50 - 51
|25.04.26 17:00 Сток Сити - Портсмут21.04.26 Сток Сити 1:3 Миллуолл18.04.26 Рексхэм 2:0 Сток Сити11.04.26 Сток Сити 1:1 Блэкберн06.04.26 Дерби Каунти 2:0 Сток Сити03.04.26 Сток Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей
|55
|18
|Вест Бромвич
|44
|13
|13
|18
|47 - 56
|25.04.26 14:30 Вест Бромвич - Ипсвич Таун21.04.26 Вест Бромвич 3:0 Уотфорд18.04.26 Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич10.04.26 Вест Бромвич 0:0 Миллуолл06.04.26 Блэкберн 0:0 Вест Бромвич03.04.26 Вест Бромвич 2:2 Рексхэм
|52
|19
|Портсмут
|44
|13
|12
|19
|45 - 62
|25.04.26 17:00 Сток Сити - Портсмут21.04.26 Ковентри Сити 5:1 Портсмут18.04.26 Портсмут 1:0 Лестер14.04.26 Портсмут 2:0 Ипсвич Таун11.04.26 Мидлсбро 0:1 Портсмут06.04.26 Портсмут 2:2 Оксфорд Юнайтед
|51
|20
|Чарльтон
|43
|12
|14
|17
|40 - 52
|22.04.26 21:45 Чарльтон - Ипсвич Таун18.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Чарльтон11.04.26 Чарльтон 1:2 Престон Норт Энд06.04.26 Уотфорд 1:1 Чарльтон03.04.26 Чарльтон 1:2 Бристоль Сити21.03.26 Чарльтон 0:1 Норвич
|50
|21
|Блэкберн
|44
|12
|13
|19
|39 - 54
|22.04.26 21:45 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн17.04.26 Блэкберн 1:1 Ковентри Сити14.04.26 Саутгемптон 3:0 Блэкберн11.04.26 Сток Сити 1:1 Блэкберн06.04.26 Блэкберн 0:0 Вест Бромвич03.04.26 Бирмингем 0:1 Блэкберн
|49
|22
|Оксфорд Юнайтед
|44
|10
|14
|20
|41 - 56
|25.04.26 17:00 Оксфорд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей21.04.26 Оксфорд Юнайтед 0:1 Рексхэм18.04.26 Дерби Каунти 1:0 Оксфорд Юнайтед11.04.26 Оксфорд Юнайтед 2:0 Уотфорд06.04.26 Портсмут 2:2 Оксфорд Юнайтед03.04.26 Оксфорд Юнайтед 1:1 Халл Сити
|44
|23
|Лестер
|44
|11
|15
|18
|56 - 67
|24.04.26 22:00 Лестер - Миллуолл21.04.26 Лестер 2:2 Халл Сити18.04.26 Портсмут 1:0 Лестер11.04.26 Лестер 0:1 Суонси06.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Лестер03.04.26 Лестер 2:2 Престон Норт Энд
|42
|24
|Шеффилд Уэнсдей
|43
|1
|12
|30
|26 - 83
|22.04.26 21:45 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей18.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Чарльтон11.04.26 Ковентри Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей06.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Лестер03.04.26 Сток Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей21.03.26 Халл Сити 3:1 Шеффилд Уэнсдей
|-3
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ланс на домашнем стадионе разгромил Тулузу со счетом 4:1
Мальдера не возглавит главную команду страны