22 апреля 2026, 00:23
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер вылетел в третий дивизион: турнирная таблица Чемпионшипа

10 лет назад команда выиграла АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21 апреля, состоялось 8 матчей 44-го тура английского Чемпионшипа.

По итогам тура определилась судьба известного английского клуба — «Лестера».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда, которая в 2016 году сенсационно стала чемпионом Английской Премьер-лиги, в этом туре дома сыграла вничью с Халл Сити (2:2) и потеряла математические шансы на сохранение прописки – «лисы» вылетают в Лигу 1, третий английский дивизион.

Чемпионшип. 44-й тур, 21 апреля

Лестер – Халл Сити – 2:2

Голы: Джеймс, 52 (пен.), Томас, 54 – Миллар, 18, Макберни, 63

Турнирная таблица Чемпионшипа:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ковентри Сити 44 26 11 7 90 - 44 26.04.26 14:00 Ковентри Сити - Рексхэм21.04.26 Ковентри Сити 5:1 Портсмут17.04.26 Блэкберн 1:1 Ковентри Сити11.04.26 Ковентри Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей06.04.26 Халл Сити 0:0 Ковентри Сити03.04.26 Ковентри Сити 3:2 Дерби Каунти 89
2 Миллуолл 44 23 10 11 61 - 48 24.04.26 22:00 Лестер - Миллуолл21.04.26 Сток Сити 1:3 Миллуолл18.04.26 Миллуолл 2:0 КПР10.04.26 Вест Бромвич 0:0 Миллуолл06.04.26 Миллуолл 1:2 Норвич03.04.26 Мидлсбро 1:2 Миллуолл 79
3 Ипсвич Таун 42 21 13 8 73 - 44 22.04.26 21:45 Чарльтон - Ипсвич Таун19.04.26 Ипсвич Таун 2:2 Мидлсбро14.04.26 Портсмут 2:0 Ипсвич Таун11.04.26 Норвич 0:2 Ипсвич Таун06.04.26 Ипсвич Таун 2:1 Бирмингем21.03.26 Ипсвич Таун 1:1 Миллуолл 76
4 Саутгемптон 44 21 13 10 77 - 53 28.04.26 21:45 Саутгемптон - Ипсвич Таун21.04.26 Саутгемптон 2:2 Бристоль Сити18.04.26 Суонси 1:2 Саутгемптон14.04.26 Саутгемптон 3:0 Блэкберн11.04.26 Саутгемптон 2:1 Дерби Каунти07.04.26 Рексхэм 1:5 Саутгемптон 76
5 Мидлсбро 43 20 13 10 64 - 44 22.04.26 21:45 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей19.04.26 Ипсвич Таун 2:2 Мидлсбро11.04.26 Мидлсбро 0:1 Портсмут06.04.26 Суонси 2:2 Мидлсбро03.04.26 Мидлсбро 1:2 Миллуолл21.03.26 Блэкберн 0:0 Мидлсбро 73
6 Рексхэм 44 19 13 12 66 - 60 26.04.26 14:00 Ковентри Сити - Рексхэм21.04.26 Оксфорд Юнайтед 0:1 Рексхэм18.04.26 Рексхэм 2:0 Сток Сити12.04.26 Бирмингем 2:0 Рексхэм07.04.26 Рексхэм 1:5 Саутгемптон03.04.26 Вест Бромвич 2:2 Рексхэм 70
7 Халл Сити 44 20 10 14 67 - 63 25.04.26 14:30 Чарльтон - Халл Сити21.04.26 Лестер 2:2 Халл Сити18.04.26 Халл Сити 1:1 Бирмингем11.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:1 Халл Сити06.04.26 Халл Сити 0:0 Ковентри Сити03.04.26 Оксфорд Юнайтед 1:1 Халл Сити 70
8 Дерби Каунти 44 19 9 16 63 - 55 25.04.26 17:00 КПР - Дерби Каунти21.04.26 Норвич 2:1 Дерби Каунти18.04.26 Дерби Каунти 1:0 Оксфорд Юнайтед11.04.26 Саутгемптон 2:1 Дерби Каунти06.04.26 Дерби Каунти 2:0 Сток Сити03.04.26 Ковентри Сити 3:2 Дерби Каунти 66
9 Норвич 44 19 7 18 61 - 53 25.04.26 17:00 Норвич - Суонси21.04.26 Норвич 2:1 Дерби Каунти18.04.26 Бристоль Сити 2:4 Норвич11.04.26 Норвич 0:2 Ипсвич Таун06.04.26 Миллуолл 1:2 Норвич03.04.26 Норвич 1:1 Портсмут 64
10 Суонси 44 17 9 18 53 - 57 25.04.26 17:00 Норвич - Суонси21.04.26 КПР 1:2 Суонси18.04.26 Суонси 1:2 Саутгемптон11.04.26 Лестер 0:1 Суонси06.04.26 Суонси 2:2 Мидлсбро03.04.26 Шеффилд Юнайтед 3:3 Суонси 60
11 Бристоль Сити 44 16 11 17 56 - 57 25.04.26 17:00 Бирмингем - Бристоль Сити21.04.26 Саутгемптон 2:2 Бристоль Сити18.04.26 Бристоль Сити 2:4 Норвич11.04.26 КПР 0:0 Бристоль Сити06.04.26 Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед03.04.26 Чарльтон 1:2 Бристоль Сити 59
12 КПР 44 16 10 18 59 - 67 25.04.26 17:00 КПР - Дерби Каунти21.04.26 КПР 1:2 Суонси18.04.26 Миллуолл 2:0 КПР11.04.26 КПР 0:0 Бристоль Сити06.04.26 Престон Норт Энд 1:1 КПР03.04.26 КПР 2:1 Уотфорд 58
13 Шеффилд Юнайтед 43 17 6 20 61 - 59 22.04.26 21:45 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн18.04.26 Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед11.04.26 Шеффилд Юнайтед 2:1 Халл Сити06.04.26 Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед03.04.26 Шеффилд Юнайтед 3:3 Суонси21.03.26 Шеффилд Юнайтед 1:2 Рексхэм 57
14 Бирмингем 43 15 12 16 52 - 53 22.04.26 21:45 Бирмингем - Престон Норт Энд18.04.26 Халл Сити 1:1 Бирмингем12.04.26 Бирмингем 2:0 Рексхэм06.04.26 Ипсвич Таун 2:1 Бирмингем03.04.26 Бирмингем 0:1 Блэкберн21.03.26 Дерби Каунти 1:0 Бирмингем 57
15 Уотфорд 44 14 15 15 52 - 56 25.04.26 14:30 Мидлсбро - Уотфорд21.04.26 Вест Бромвич 3:0 Уотфорд18.04.26 Уотфорд 0:2 Шеффилд Юнайтед11.04.26 Оксфорд Юнайтед 2:0 Уотфорд06.04.26 Уотфорд 1:1 Чарльтон03.04.26 КПР 2:1 Уотфорд 57
16 Престон Норт Энд 43 14 15 14 50 - 55 22.04.26 21:45 Бирмингем - Престон Норт Энд18.04.26 Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич11.04.26 Чарльтон 1:2 Престон Норт Энд06.04.26 Престон Норт Энд 1:1 КПР03.04.26 Лестер 2:2 Престон Норт Энд20.03.26 Престон Норт Энд 3:1 Сток Сити 57
17 Сток Сити 44 15 10 19 50 - 51 25.04.26 17:00 Сток Сити - Портсмут21.04.26 Сток Сити 1:3 Миллуолл18.04.26 Рексхэм 2:0 Сток Сити11.04.26 Сток Сити 1:1 Блэкберн06.04.26 Дерби Каунти 2:0 Сток Сити03.04.26 Сток Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей 55
18 Вест Бромвич 44 13 13 18 47 - 56 25.04.26 14:30 Вест Бромвич - Ипсвич Таун21.04.26 Вест Бромвич 3:0 Уотфорд18.04.26 Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич10.04.26 Вест Бромвич 0:0 Миллуолл06.04.26 Блэкберн 0:0 Вест Бромвич03.04.26 Вест Бромвич 2:2 Рексхэм 52
19 Портсмут 44 13 12 19 45 - 62 25.04.26 17:00 Сток Сити - Портсмут21.04.26 Ковентри Сити 5:1 Портсмут18.04.26 Портсмут 1:0 Лестер14.04.26 Портсмут 2:0 Ипсвич Таун11.04.26 Мидлсбро 0:1 Портсмут06.04.26 Портсмут 2:2 Оксфорд Юнайтед 51
20 Чарльтон 43 12 14 17 40 - 52 22.04.26 21:45 Чарльтон - Ипсвич Таун18.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Чарльтон11.04.26 Чарльтон 1:2 Престон Норт Энд06.04.26 Уотфорд 1:1 Чарльтон03.04.26 Чарльтон 1:2 Бристоль Сити21.03.26 Чарльтон 0:1 Норвич 50
21 Блэкберн 44 12 13 19 39 - 54 22.04.26 21:45 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн17.04.26 Блэкберн 1:1 Ковентри Сити14.04.26 Саутгемптон 3:0 Блэкберн11.04.26 Сток Сити 1:1 Блэкберн06.04.26 Блэкберн 0:0 Вест Бромвич03.04.26 Бирмингем 0:1 Блэкберн 49
22 Оксфорд Юнайтед 44 10 14 20 41 - 56 25.04.26 17:00 Оксфорд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей21.04.26 Оксфорд Юнайтед 0:1 Рексхэм18.04.26 Дерби Каунти 1:0 Оксфорд Юнайтед11.04.26 Оксфорд Юнайтед 2:0 Уотфорд06.04.26 Портсмут 2:2 Оксфорд Юнайтед03.04.26 Оксфорд Юнайтед 1:1 Халл Сити 44
23 Лестер 44 11 15 18 56 - 67 24.04.26 22:00 Лестер - Миллуолл21.04.26 Лестер 2:2 Халл Сити18.04.26 Портсмут 1:0 Лестер11.04.26 Лестер 0:1 Суонси06.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Лестер03.04.26 Лестер 2:2 Престон Норт Энд 42
24 Шеффилд Уэнсдей 43 1 12 30 26 - 83 22.04.26 21:45 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей18.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Чарльтон11.04.26 Ковентри Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей06.04.26 Шеффилд Уэнсдей 1:1 Лестер03.04.26 Сток Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей21.03.26 Халл Сити 3:1 Шеффилд Уэнсдей -3
Полная таблица

Дмитрий Вус
Як загинув власник, так і пішло все по п. Коли пристрелять рижу мавпу в його новій квартирі в Монако за 500 млн доларів, то на шахрай чекає те саме. Туди їм і дорога.
Прикро, але для Англії це нормальна практика. Через пару років ще повернуться до АПЛ. Дивлюся на таблицю і бачу стільки відомих в минулому учасників АПЛ барахтаються внизу і боряться за виживаня: Блекберн, Портсмут, ВБА, Сток, Уотфорд.....
В том году ещё играли в апл
Ацтойчик конечно, но это уже не тот Лестер,  который всех разорвал
