Стародубцева уступила Павлюченковой в финале квалификации турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 53) проиграла финальный матч квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В решающем раунде отбора украинка в трех сетах проиграла «нейтральной» Анастасии Павлюченковой (WTA 116) за 2 часа и 17 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Анастасия Павлюченкова [20] – 4:6, 6:0, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Юлия все еще имеет шанс попасть в основную сетку как лаки-лузер. Стародубцева благодаря высокому рейтингу точно попадет в жеребьевку среди сильнейших теннисисток, проигравших в финале квалификации.

На данный момент в Мадриде уже есть два снятия – Аманда Анисимова и Екатерина Александрова. На эти два места будет проведена жеребьевка среди трех потенциальных лаки-лузеров. В случае дальнейших снятий количество участниц жеребьевки увеличится (по принципу: число снятий + 1).

Юлия на старте квалификации Мадрида прошла Лукрецию Стефанини. Для Стародубцевой это второе выступления в столице Испании – в прошлом году Юлия с отбора добралась до 1/8 финала, где уступила Мирре Андреевой.