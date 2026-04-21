Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Стародубцева уступила Павлюченковой в финале квалификации турнира в Мадриде
WTA
21 апреля 2026, 18:27 | Обновлено 21 апреля 2026, 19:31
Стародубцева уступила Павлюченковой в финале квалификации турнира в Мадриде

Юлия уступила Анастасии в трех сетах в решающем раунде отбора

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 53) проиграла финальный матч квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В решающем раунде отбора украинка в трех сетах проиграла «нейтральной» Анастасии Павлюченковой (WTA 116) за 2 часа и 17 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Анастасия Павлюченкова [20] – 4:6, 6:0, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Юлия все еще имеет шанс попасть в основную сетку как лаки-лузер. Стародубцева благодаря высокому рейтингу точно попадет в жеребьевку среди сильнейших теннисисток, проигравших в финале квалификации.

На данный момент в Мадриде уже есть два снятия – Аманда Анисимова и Екатерина Александрова. На эти два места будет проведена жеребьевка среди трех потенциальных лаки-лузеров. В случае дальнейших снятий количество участниц жеребьевки увеличится (по принципу: число снятий + 1).

Юлия на старте квалификации Мадрида прошла Лукрецию Стефанини. Для Стародубцевой это второе выступления в столице Испании – в прошлом году Юлия с отбора добралась до 1/8 финала, где уступила Мирре Андреевой.

Юлия Стародубцева WTA Мадрид Анастасия Павлюченкова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Це якийсь жах! У орчихи 15 !!! подвійних і цим не скористатися може тільки .... 1 і 3 сети як під копірку - рахунок 4- 5 , подає і програє і гейм ,і сет ,і матч. Концентрації нуль. 
Ответить
+6
Не те погано, що програла, вона ще як LL потрапити може, а те погано, що Паву до основи пропустила.
Ответить
+4
слить катку старой бабке
ясн)
Ответить
+3
Грала погано. Як і в попередній зустрічі. І кому програла...!!!
Ответить
0
Через LL потрапить, там наче хтось вже знявся
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Касапка наказала Юлію 
Ответить
-7
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем