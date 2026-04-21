  4. Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины
Кубок Украины
Буковина
21.04.2026 18:00 – FT 0 : 3
Динамо Киев
Кубок Украины
21 апреля 2026, 20:00 | Обновлено 21 апреля 2026, 20:13
3983
116

Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины

Команда Шищенко выдала яркий поединок, но уровень игроков несопоставим

21 апреля 2026, 20:00 | Обновлено 21 апреля 2026, 20:13
3983
116 Comments
Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины
ФК Динамо

В Тернополе состоялся полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором встретились «Буковина» и «Динамо». Буковинцы, которые не проигрывали с мая прошлого года, досрочно оформили выход в Украинскую Премьер-лиги и намеревались дать бой более статусному оппоненту. Год назад эти команды встречались на этой же стадии кубкового турнира, и тогда киевляне одержали уверенную победу (4:1). Еще одной изюминкой матча было противостояние одного из лучших бомбардиров УПЛ и лучшего голеадора Первой лиги, Пономаренко и Дахновского соответственно.

После стартового свистка киевляне взяли мяч под контроль, а «желто-черные» выстроили мобильную линию обороны. Периодически номинальные гости заставляли соперников прижиматься к своей штрафной, но каких-то опасных ситуаций у ворот «Буковины» не возникало.

Более того, первый по-настоящему голевой момент создали буковинцы. Заброс на ход Дахновскому вывело его один на один с Нещеретом, но голеадор черновицкой команды не переиграл голкипера. Мяч отскочил к Пидлепенцу, после удара которого киевлян снова выручил Нещерет.

«Динамо» сразу организовало результативный ответ, причем успех «бело-синим» принесла контратака. Выпад киевлян завершилась прострелом Волошина и точным ударом Пономаренко. Неприятностей буковинцам добавила травма Бусько, которого за пределы стадиона увезли на карете скорой помощи. Во время голевой атаки соперников Бусько лежал на газоне, что вызвало бурю негодования у представителей «Буковины».


ФК Динамо Киев

После изменения счета в свою пользу «бело-синие» продолжили расшатывать оборону соперников. Едва не удвоили преимущество киевляне, когда Пеньков справился с двумя ударами от Редушко. А вскоре провал «желто-черных» на фланге, позволил Волошину завершить свой проход точным ударом в дальний угол. «Буковина» могла сразу сократить отставание, но Нещерет снова сыграл уверенно, отбив удар Дахновского.

«Желто-черные» активно начали вторую половину встречи, намереваясь изменить ситуацию на поле. И обороне киевской команды пришлось пережить неприятные минуты, когда буковинцы любыми способами старались доставить мяч в штрафную «Динамо». В одном из эпизодов Нещерет заблокировал сильный удар Кожушко с линии вратарской.

С течением времени буковинцы заметно подустали. Их атакам не хватало скорости, а на своей половине «желто-черные» оставляли свободные зоны. И киевляне этим сполна воспользовались. Точку в матче поставил Пономаренко, который, как и при первом взятии ворот, замкнул прострел Волошина.

«Динамо» стало первым финалистом Кубка Украины, а соперник киевлян определится в матче «Металлист 1925» – «Чернигов».

Кубок Украины. Полуфинал.

«Буковина» – «Динамо Киев» - 0:3

Голы: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43

Предупреждения: Войтиховский, 87 – Редушко, 9, Бражко, 29, Шапаренко, 54, Дубинчак, 87

«Буковина»: Пеньков – Сакив, Бусько (Морговский, 28), Прокопчук, Безуглый, Стасюк (Гакман, 89) – Дахновский, Груша, Витенчук (Горенко, 83), Подлепенец (Шинкаренко, 89) – Кожушко (Войтиховский, 80).

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 79), Михавко, Беловар (Захарченко, 60), Караваев – Шапаренко (Яцик, 60), Бражко, Буяльский (Пихаленок, 75) – Редушко (Ярмоленко, 75), Пономаренко, Волошин.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича» (Тернополь).

Удары (в створ) – 14 (7) : 15 (8)
Угловые – 9 : 9
Оффсайды – 0 : 1

Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Руслан НЕЩЕРЕТ: «В этой ситуации думаем в первую очередь о Кубке»
Лидер Буковины назвал лучшего игрока Динамо в матче Кубка Украины
Александр Снитко
Александр Снитко
Динамо щиріші вітання з виходом у фінал кубку 👊
Буковині також щиріші дякую за таку гру. Реалізуй свої моменти і 0:3 легко би стало 3:3!
Обидві команди показали гарний футбол, було цікавіше дивитися, а ніж на гру Полісся проти Шахтаря.
С победой, чемпионы! Кубок Киеву! 
Динамо і в фіналі переможе,  Понамаренко як завжди все порішає 
Браво Динамо!
Умнички 
Всех с победой 
💪🤝👏🔥⚽
Сьогодні сподобалась "Буковина". Бойова, непоступлива команда. Буде гідним суперником в УПЛ. ДК просто використало свої моменти. Перемоги у фіналі !!!
Динамо в фіналі Кубка ! 
Обіграли чернівчан на класі . Але Буковина сподобалась своєю непоступливістю та характером . Вони ще багатьом попсують нерви у наступному чемпіонаті УПЛ .
Виття з вигрібної ями - ознака того, що, в принципі, все зроблено правильно
Іржаві щурячі боти, тільки не скулять голосно 😅
Лікаря для Дмитрика, у шизойда знову ускладнення головного мозку 
Буковині успіхів в наступному сезоні в УПЛ
Справжній кубковий матч вийшов. І поле також). Захист у ДК це щось, особливо Біловар. Нещерет сьогодні, звісно молодець, Волошин, Пономаренко в порядку, у Буковини Дахновський виділявся. А так закономірна перемога ДК. З перемогою!
Знаковое собьітие, что даже апепа вьілезла буркнуть какую нить пакость
Всех фанов Динамо - с победой! Пономаренко и Нещерет - львы матча.
Сергій Шищенко красава, подобається мені цей тренер, що в Оболоні, що в Буковині гарно хлопців підготовує. Успіхів йому і Буковині в УПЛ Чудовий матч видали обидві команди. Вітаю Динамо Київ і всіх справжніх вболівальників з перемогою. Однозначно лев матчу Пономаренко ну і наш спайдермен Нещерет Вітаю всіх, гарного всім вечора
Сказка ХРюковиньі тю-тю. Кубок будет у Киева!
Соромно не знати історію своєї держави і нести ворожу риторику з серйозним лицем.
Такі, як квантум цей. Апепа іт.д.
Чи може це методичка?
Там говорят американцы, что зелёные предлагали часть бамбаса назвать Донниленд🤣 Как вам бамбасы нравится новое название?
Для мене кращий гравець матчу Волошин, та й Нещерет молодцем. Мотя на рівні.
Maxy111ProX
21.04.2026 20:03______________________________________________________________________
_______________________Спорт уа вы и за такое не баните?!
