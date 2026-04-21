Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины

В Тернополе состоялся полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором встретились «Буковина» и «Динамо». Буковинцы, которые не проигрывали с мая прошлого года, досрочно оформили выход в Украинскую Премьер-лиги и намеревались дать бой более статусному оппоненту. Год назад эти команды встречались на этой же стадии кубкового турнира, и тогда киевляне одержали уверенную победу (4:1). Еще одной изюминкой матча было противостояние одного из лучших бомбардиров УПЛ и лучшего голеадора Первой лиги, Пономаренко и Дахновского соответственно.

После стартового свистка киевляне взяли мяч под контроль, а «желто-черные» выстроили мобильную линию обороны. Периодически номинальные гости заставляли соперников прижиматься к своей штрафной, но каких-то опасных ситуаций у ворот «Буковины» не возникало.

Более того, первый по-настоящему голевой момент создали буковинцы. Заброс на ход Дахновскому вывело его один на один с Нещеретом, но голеадор черновицкой команды не переиграл голкипера. Мяч отскочил к Пидлепенцу, после удара которого киевлян снова выручил Нещерет.

«Динамо» сразу организовало результативный ответ, причем успех «бело-синим» принесла контратака. Выпад киевлян завершилась прострелом Волошина и точным ударом Пономаренко. Неприятностей буковинцам добавила травма Бусько, которого за пределы стадиона увезли на карете скорой помощи. Во время голевой атаки соперников Бусько лежал на газоне, что вызвало бурю негодования у представителей «Буковины».



После изменения счета в свою пользу «бело-синие» продолжили расшатывать оборону соперников. Едва не удвоили преимущество киевляне, когда Пеньков справился с двумя ударами от Редушко. А вскоре провал «желто-черных» на фланге, позволил Волошину завершить свой проход точным ударом в дальний угол. «Буковина» могла сразу сократить отставание, но Нещерет снова сыграл уверенно, отбив удар Дахновского.

«Желто-черные» активно начали вторую половину встречи, намереваясь изменить ситуацию на поле. И обороне киевской команды пришлось пережить неприятные минуты, когда буковинцы любыми способами старались доставить мяч в штрафную «Динамо». В одном из эпизодов Нещерет заблокировал сильный удар Кожушко с линии вратарской.

С течением времени буковинцы заметно подустали. Их атакам не хватало скорости, а на своей половине «желто-черные» оставляли свободные зоны. И киевляне этим сполна воспользовались. Точку в матче поставил Пономаренко, который, как и при первом взятии ворот, замкнул прострел Волошина.

«Динамо» стало первым финалистом Кубка Украины, а соперник киевлян определится в матче «Металлист 1925» – «Чернигов».

Кубок Украины. Полуфинал.

«Буковина» – «Динамо Киев» - 0:3

Голы: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43

Предупреждения: Войтиховский, 87 – Редушко, 9, Бражко, 29, Шапаренко, 54, Дубинчак, 87

«Буковина»: Пеньков – Сакив, Бусько (Морговский, 28), Прокопчук, Безуглый, Стасюк (Гакман, 89) – Дахновский, Груша, Витенчук (Горенко, 83), Подлепенец (Шинкаренко, 89) – Кожушко (Войтиховский, 80).

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 79), Михавко, Беловар (Захарченко, 60), Караваев – Шапаренко (Яцик, 60), Бражко, Буяльский (Пихаленок, 75) – Редушко (Ярмоленко, 75), Пономаренко, Волошин.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича» (Тернополь).

Удары (в створ) – 14 (7) : 15 (8)

Угловые – 9 : 9

Оффсайды – 0 : 1

Температура: 9°C