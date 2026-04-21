Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Кубка Украины

Во вторник, 21 апреля, состоялся матч 1/2 финала Кубка Украины 2025/2026 между черновицкой «Буковиной» и киевским «Динамо».

Команды встретились на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил нападающий киевлян Матвей Пономаренко. Гол и 2 ассиста на счету вингера Назара Волошина.

По итогам матча столичный клуб вышел в финал Кубка Украины, где сыграет с победителем пары «Металлист 1925» – «Чернигов».

Кубок Украины 2025/26. 1/2 финала, 21 апреля
Буковина – Динамо Киев – 0:3
Голы: Пономаренко, 24, 82, Волошин, 43

ГОЛ, 0:1! Матвей Пономаренко, 24 мин.

ГОЛ, 0:2! Назар Волошин, 43 мин.

ГОЛ, 0:3! Матвей Пономаренко, 82 мин.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Пономаренко (Динамо Киев).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Пономаренко (Динамо Киев).
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Руслан НЕЩЕРЕТ: «В этой ситуации думаем в первую очередь о Кубке»
Лидер Буковины назвал лучшего игрока Динамо в матче Кубка Украины
Дмитрий Вус
для БУКО пох... завдання вийти в УПЛ виконали, ясний чорт що склад Буко зміниться 
ГАНЬБА!!!
