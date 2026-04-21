Во вторник, 21 апреля, состоялся матч 1/2 финала Кубка Украины 2025/2026 между черновицкой «Буковиной» и киевским «Динамо».

Команды встретились на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Дубль в этой встрече оформил нападающий киевлян Матвей Пономаренко. Гол и 2 ассиста на счету вингера Назара Волошина.

По итогам матча столичный клуб вышел в финал Кубка Украины, где сыграет с победителем пары «Металлист 1925» – «Чернигов».

Кубок Украины 2025/26. 1/2 финала, 21 апреля

Буковина – Динамо Киев – 0:3

Голы: Пономаренко, 24, 82, Волошин, 43

