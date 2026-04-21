Во вторник, 21-го марта, состоится поединок полуфинала Кубка Украины, в котором сразятся черновицкая «Буковина» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Тернополе, на поле стадиона «Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича», начало в 18:00.

Обеспечить родных болельщиков полноценным домашним кубковым полуфиналом досрочный чемпион Первой лиги не смог и в этом году, поэтому вновь встретится с «Динамо» где-угодно, лишь бы не в Черновцах. Впрочем, у «желто-черных» будет время решить этот вопрос перед стартом выступлений в УПЛ, а пока что команда Сергея Шищенко должна показать, чему научилась за прошедший год. Тогда было поражение 1:4 на стадионе «Украина», хотя и забил представитель Первой лиги первым, но сейчас уже явно не то «Динамо», и явно не настолько уверенная в себе «Буковина».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Буковина» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.