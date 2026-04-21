Экзамен перед возвращением в элиту

Во вторник, 21 апреля, состоится полуфинальный поединок Кубка Украины, в котором встретятся «Буковина» и «Динамо». Матч пройдет в Тернополе на «Центральном городском стадионе им. Р. Шухевича», игра начнется в 18:00.

Буковина

«Желто-черные» перед противостоянием с «Динамо» получили заряд позитивных эмоций, ведь «Буковина» досрочно завоевала право играть в УПЛ. Таким образом, черновицкая команда спустя 32 года возвращается в элиту украинского футбола. В текущем сезоне «Буковина» продемонстрировала уверенную игру, не потерпев в Первой лиге ни единого поражения. А в целом беспроигрышная серия буковинцев длится с мая прошлого года 29 матчей.

Удача сопутствовала «желто-черным» и в Кубке Украины, в котором «Буковина» повторила свое прошлогоднее наилучшее достижение, добравшись до полуфинальной стадии. В 1/32 финала черновицкая команда разобралась с аматорским «Авангардом» из Лозовой, разгромив соперников со счетом 3:0. Далее буковинцы прошли львовские «Карпаты» (1:0) и тернопольскую «Ниву» (2:1). В 1/4 финала черновицкая команда преподнесла сенсацию, оставив за бортом турнира одного из лидеров УПЛ черкасский ЛНЗ. Основное время матча завершилось без голов, а в серии пенальти «желто-черные» вырвали путевку в полуфинал.

К успеху черновицкую команду привел Сергей Шищенко, который возглавил «Буковину» перед стартом нынешнего сезона. Пришли в команду и опытные футболисты. Один из них, Виталий Дахновский, на данный момент возглавляет рейтинг бомбардиров Первой лиги (13 голов). Лидером команды стал и Олег Кожушко, на счету которого 7 результативных ударов во втором по силе украинском дивизионе.

«Буковина» является андердогом противостояния в Тернополе. Но очевидно, что амбициозные «желто-черные» задумываются не только о победе над «Динамо», но и о выигрыше трофея. Фантастика, скажете? Возможно, но от суперсенсации буковинцев отделяют всего два матча. «Мы готовимся к кубковому противостоянию с максимальным позитивом и искренней верой в то, что нам под силу одолеть «Динамо», - отметил упомянутый нами Кожушко.

Динамо

Для киевлян в текущем сезоне главная задача – завоевать место на евроарене. И победа в Кубке Украины является одним из путей к достижению этой цели. При этом выигрыш трофея выведет «Динамо» в Лигу Европы, чего в чемпионате «бело-синие» вряд ли смогут добиться. В конце прошлой недели подопечные Игоря Костюка улучшили себе настроение, после двух подряд поражений обыграв «Зарю» (3:1).

Свой путь в кубковом турнире «Динамо» начало с победы над «Александрией» со счетом 2:1. Затем с таким же результатом киевляне одолели донецкий «Шахтер». В 1/4 финала «бело-синие» встретились с перволиговым «Ингульцом» и одержали победу со счетом 2:0. В предыдущем поединке с «Зарей» очередным голом отметился форвард Пономаренко, который продолжает бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата.

Тем не менее, нынешнему «Динамо» заметно не хватает стабильности, и многое зависит от кондиций лидеров команды. Наверняка поэтому мало игрового времени получал Буяльский, без которого в прошлом году трудно было представить киевский коллектив. «Наша команда находится в процессе становления. Мы ищем новые связи, смотрим, как игроки работают друг с другом в этих связках», - отметил после встречи с «Зарей» Костюк.

В лазарете «бело-синих» находятся Попов и Михайленко. Вряд ли сыграет с «Буковиной» и Яцык, который только приступил к тренировкам с основной группой. Зато восстановился Дубинчак, получивший игровое время в матче против «Зари».

Статистика встреч

В начале 1990-х команды провели шесть очных дуэлей: 5 побед «Динамо» и ничья. После вылета «Буковины» в низший дивизион соперники не проводили официальных противостояний до прошлого года. В 2025-м «бело-синие» и «желто-черные» встретились в полуфинале Кубка Украины, и киевляне одержали победу со счетом 4:1. Буковинцы открыли счет благодаря голу Бойчука, на что «Динамо» ответило дублем Волошина, а также результативными ударами Бражко и Шапаренко.

Прогноз на противостояние

Мотивация в этом матче будет зашкаливать у обоих соперников. Но на футболистов «Буковины» будет давить куда меньший груз ответственности, ведь черновицкая команда и так добилась многого. Поэтому рискнем поставить на результативный поединок с голами от обеих команд.

Ориентировочные составы:

«Буковина»: Каневцев, Безуглый, Сакив, Кожушко, Дахновский, Пидлепенец, Войтиховский, Бусько, Груша, Витенчук, Стасюк.

«Динамо»: Нещерет, Коробов, Захарченко, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Буяльский, Шапаренко, Волошин, Пономаренко, Редушко.

Александр Снитко
