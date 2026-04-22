Чемпионский характер. Интер наказал выскочек из Комо, отыгравшись с 0:2

После 0:0 в первом полуфинальном матче Кубка Италии «Интер» принимал «Комо» в надежде пробиться в решающий поединок за еще один трофей помимо вероятного Скудетто.

Команда Сеска Фабрегаса планомерно обостряла игру у ворот противника и создала больше моментов, хотя била реже, чем «Интер». Уже в дебюте Марк-Оливер Кемпф головой замыкал кросс с левого фланга и попал в ближнюю штангу. На 32-й минуте рейд Игнасе ван дер Бремпта в штрафную закончился результативным прострелом на неприкрытого Мартина Батурину – 0:1.

В самом начале второго тайма Николас Пас перехватил мяч и бросил в отрыв Люку Да Кунью, который с правого края штрафной попал в дальнюю часть рамки – 0:2. Хакан Чалханоглу со скидки Петара Сучича ответил мастерским выстрелом в левый угол ворот метров с 20 – 1:2. Эта же парочка соорудила второй мяч, только здесь была подача и удар головой турка от левой стойки – 2:2. Хакан ответил любезностью три минуты спустя, и Сучич из пределов штрафной поразил правый угол – 3:2.

«Комо» едва не стал финалистом Кубка Италии и упустил шанс завоевать первый серьезный трофей в 119-летней истории клуба. В итоге «Интер» сыграет против «Аталанты» или «Лацио».

Кубок Италии, ответный матч 1/2 финала. 21 апреля.

«Интер» – «Комо» – 3:2 (первая игра 0:0)

Голы: Чалханоглу, 69, 86, Сучич, 89 – Батурина, 32, Да Кунья, 49.