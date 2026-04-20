  4. Игрок-открытие Интера хочет остаться в клубе еще на 10 лет
20 апреля 2026, 23:20
Игрок-открытие Интера хочет остаться в клубе еще на 10 лет

Франческо Пио Эспозито все устраивает в «Интере»

Форвард «Интера» Франческо Пио Эспозито намерен надолго остаться на «Джузеппе Меацца», утверждает его агент. 20-летний футболист – воспитанник молодежной академии клуба, где он уже работал с тренером Кристианом Киву. Им интересуются «Ньюкасл» и «Арсенал», а «Интер» уже отклонил предложение в 50 млн евро.

«Пио счастлив в «Интере», я думаю, что и игрок, и клуб хотят остаться вместе на следующие 10 лет», – сказал агент Марио Джуффреди. «Для нас трансферный рынок Пио еще не начался и никогда не начнется, потому что для него не будет никакого трансферного рынка. Он счастлив остаться в «Интере».

Эспозито забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 43 официальных матчах, что обеспечило ему место в сборной Италии, где он трижды отличился в семи играх.

По теме:
50 млн евро и без торга. Фламенго шокировал Шахтер ценой на своего игрока
Шахтер и Борнмут поспорят за Рикельме. Предложения готовят оба клуба
Вслед за Силвой уходит еще один лидер Манчестер Сити
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол на 9 месяцев
Футбол | 20 апреля 2026, 21:42 1
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол на 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол на 9 месяцев

Будко – о том, как не мог играть за АЗ

Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Футбол | 20 апреля 2026, 08:29 3
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям

Иван Яремчук не сможет посещать Чехию в течение 2 лет

Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Футбол | 20.04.2026, 08:06
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Бокс | 20.04.2026, 00:15
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
Не боролись за клуб. Александрия разгромно уступила Вересу
Футбол | 20.04.2026, 15:02
Не боролись за клуб. Александрия разгромно уступила Вересу
Не боролись за клуб. Александрия разгромно уступила Вересу
Популярные новости
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
Стало известно, сколько заработали Костюк и Подрез за турнир в Руане
19.04.2026, 20:38 6
Теннис
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
19.04.2026, 04:32
Футбол
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 27
Футбол
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
19.04.2026, 09:30 23
Футбол
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
Шовковский получил официальное предложение возглавить команду
20.04.2026, 07:00 4
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
19.04.2026, 08:34 6
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 30
Теннис
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена чемпионка престижного турнира WTA 500 в Штутгарте
19.04.2026, 15:29 9
Теннис
