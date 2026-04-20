Игрок-открытие Интера хочет остаться в клубе еще на 10 лет

Форвард «Интера» Франческо Пио Эспозито намерен надолго остаться на «Джузеппе Меацца», утверждает его агент. 20-летний футболист – воспитанник молодежной академии клуба, где он уже работал с тренером Кристианом Киву. Им интересуются «Ньюкасл» и «Арсенал», а «Интер» уже отклонил предложение в 50 млн евро.

«Пио счастлив в «Интере», я думаю, что и игрок, и клуб хотят остаться вместе на следующие 10 лет», – сказал агент Марио Джуффреди. «Для нас трансферный рынок Пио еще не начался и никогда не начнется, потому что для него не будет никакого трансферного рынка. Он счастлив остаться в «Интере».

Эспозито забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 43 официальных матчах, что обеспечило ему место в сборной Италии, где он трижды отличился в семи играх.