  Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он вообще никакущий. В ворота попасть может?»
26 февраля 2026, 22:14 |
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он вообще никакущий. В ворота попасть может?»

Бывший нападающий сборной Украины раскритиковал Франческо Пио Эспозито

Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Пио Эспозито

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский раскритиковал итальянского нападающего миланского «Интера» Франческо Пио Эспозито за игру в ответном матче против норвежского «Буде-Глимт» (1:2, 2:5 по сумме встреч):

«Что по составу в «Интере»? Ничего особенного. Кто такой Эспозито? Он будет забивать? Пока вообще никакущий. Он в ворота попасть может?»

В сезоне 2025/26 Франческо Пио Эспозито провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

