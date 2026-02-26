Артем МИЛЕВСКИЙ: «Он вообще никакущий. В ворота попасть может?»

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский раскритиковал итальянского нападающего миланского «Интера» Франческо Пио Эспозито за игру в ответном матче против норвежского «Буде-Глимт» (1:2, 2:5 по сумме встреч):

«Что по составу в «Интере»? Ничего особенного. Кто такой Эспозито? Он будет забивать? Пока вообще никакущий. Он в ворота попасть может?»

В сезоне 2025/26 Франческо Пио Эспозито провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.