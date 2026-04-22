Интер – Комо – 3:2. Большой камбек в полуфинале Кубка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Италии
Клуб Интер стал первым финалистом Кубка Италии, одержав победу над Комо со счетом 3:2.
После ничьей в первой встрече (0:0) нерадзурри пропустила два мяча, но затем совершили большой камбек.
Сначала у Комо отличились Мартин Батурина и Люка Да Кунья.
Затем у победителей забили Хакан Чалханоглу (дуль) и Петар Сучич.
Интер вышел в финал турнира, где сыграет против победителя пары (22 апреля) Аталанта – Лацио (2:2 в первой игре).
Кубок Италии. Полуфинал
Ответный матч. 21 апреля 2026
Интер – Комо – 3:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Хакан Чалханоглу, 69, 86, Петар Сучич, 89 – Мартин Батурина, 32, Люка Да Кунья, 49.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе решили провести дополнительное ультразвуковое обследование
«Волки» проиграли 0:1