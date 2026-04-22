  4. Интер – Комо – 3:2. Большой камбек в полуфинале Кубка. Видео голов и обзор
Кубок Италии
Проходит дальше Интер Милан
21.04.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 3 : 2
Комо
22 апреля 2026, 02:47
Интер – Комо – 3:2. Большой камбек в полуфинале Кубка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Интер стал первым финалистом Кубка Италии, одержав победу над Комо со счетом 3:2.

После ничьей в первой встрече (0:0) нерадзурри пропустила два мяча, но затем совершили большой камбек.

Сначала у Комо отличились Мартин Батурина и Люка Да Кунья.

Затем у победителей забили Хакан Чалханоглу (дуль) и Петар Сучич.

Интер вышел в финал турнира, где сыграет против победителя пары (22 апреля) Аталанта – Лацио (2:2 в первой игре).

Кубок Италии. Полуфинал

Ответный матч. 21 апреля 2026

Интер – Комо – 3:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Хакан Чалханоглу, 69, 86, Петар Сучич, 89 – Мартин Батурина, 32, Люка Да Кунья, 49.

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Сучич (Интер Милан), асcист Хакан Чалханоглу.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан), асcист Петар Сучич.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан), асcист Петар Сучич.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Да Кунья (Комо), асcист Нико Пас.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Батурина (Комо), асcист Игнасе ван дер Бремпт.
Николай Степанов
Комментарии 0
