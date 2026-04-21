Динамо реабилитируется, ЛНЗ уступает, Шахтер побеждает

«Динамо» прервало серию неудач уверенной победой над «Зарей». «Колос» достаточно неожиданно победил лидера – ЛНЗ. «Металлист 1925» на последних минутах встречи вырвал победу у «Кудровки». «Рух» забил дважды в матче против «Кривбасса», но в итоге проиграл 0:3. В центральном матче тура встретились «Полесье» и «Шахтер».

Воля тура

В матче «Динамо» – «Заря» гости повели в счете первыми: Будковский в дебюте игры четко исполнил пенальти, который «привез» форвард «бело-синих» Пономаренко. Но спустя десять минут Матвей реабилитировался за свою оплошность, забив свой десятый гол в чемпионате. В середине второго тайма киевляне забили еще дважды – усилиями Бражко и Редушко. Таким образом, подопечные Игоря Костюка прервали неудачную полосу из двух подряд поражений и добыли уверенную победу.

ФК Динамо

Комбинация тура

Фактически в три хода динамовцы и разогнали атаку, и завершили ее. Речь о третьем мяче «Динамо» в ворота «Зари». Волошин получил передачу на свой фланг еще со своей половины поля, устремился по бровке и выдал выверенную передачу в центр штрафной площади, где оказался Редушко. Богдан точным ударом в падении, боковыми ножницами, пробил в правый от вратаря угол ворот.

Пенальти тура

Ну, хоть так, и на том спасибо. В матче «Оболони» и «Полтавы» было забито аж два мяча, и оба – с пенальти (в разные ворота). Забить с игры для футболистов обоих команд оказалось неразрешимой задачей. Хотя вроде бы и моменты создавали. Но мастерство при завершении атак хромало на обе ноги. Но за умение играть «кость в кость» - оппонентам респект.

История тура

Минимальная победа «Колоса» над ЛНЗ (благодаря точному удару Кане) – дебютная виктория «колосков» над «фиолетовыми». Кстати, эта победа для «Колоса» – первая с ноября, добытая на родной арене. В свою очередь, черкасчане ушли с поля без забитого мяча впервые за последние 12 поединков, а уступили – впервые за последние пять матчей.

ФК Колос

Развязка тура

Если долго мучиться, порой что-нибудь, да и получится. «Металлист 1925» и «Кудровка» большую часть времени не столько в футбол играли, сколько в перетягивании каната упражнялись. Без особого преимущества с чей-то стороны. Ну, разве что, харьковчане больше владели мячом. Матч котился к ничейной гавани, как вдруг номинальные хозяева поля таки проснулись и смогли на первой добавленной ко времени второго тайма минуте соорудить вменяемую атаку, которая оказалась результативной.

Замена тура

А результативной та, фактически последняя атака харьковчан стала во многом благодаря удачной замене, которую на 87-й минуте матча провел Младен Бартулович. Вместо Ари Моура он выпустил Мба, и спустя лишь четыре минуты Кристиан сумел отличиться победным мячом.

Автогол тура

В матче «Кривбасс» – «Рух» первым отличился центрбек львовской команды Товарницкий, но повели в счете футболисты криворожской команды. А все потому, что Товарницкий отправил мяч в собственные ворота. Этот автогол смело может претендовать на статус самого нелепого в сезоне. Товарницкий отдал передачу назад на своего голкипера – Егора Клименко, и 18-летний вратарь «Руха», проводящий первый поединок в нынешнем сезоне, не смог совладать с мячом и запустил его в свои ворота. Интересно, что и второй забитый мяч в этой игре тоже оказался «самострелом». И тоже оказался в сетке ворот «Руха». Правда, в этот раз это был «всего лишь» рикошет от Ясинского.

Козловский тура

Сын собственника «Руха» Григория Козловского – Святослав – достаточно жестко и в то же время неординарно отреагировал на игру «Руха» против «Кривбасса», а конкретно – на автоголы львовской команды и на действия своего отца: «Это еще совсем ребенок (Клименко, ред.), куда ты их ставишь? Это еще ребенок, у этого психика не выдержит, что он в УПЛ играет. Его снимают и показывают по телевизору. Куда ты детям ломаешь психику? После такого можно уже и не собраться лет пять. Что тот Гриша (Козловский, ред) делает с тем «Рухом»?

Реакция тура

На 70-й минуте матча «Эпицентр» – «Карпаты» (0:0) главный тренер номинальных хозяев поля Сергей Нагорняк вместо Сифуэнтеса выпустил Супрягу. Испанский легионер очень нервно отреагировал на это тренерское решение. После матча Нагорняк раскритиковал своего подопечного. И, в то же время, похвалил: «Пусть разберется в себе. Знаете, эти эмоции… Молодец, что он недоволен, что его меняют, но у нас 28 человек. Это мое решение – и он должен его уважать. Ничего страшного в этом нет, я доволен тем, как ребята играли. То, что его заменили – у нас незаменимых людей нет. Заменили, нервничают – пусть нервничают, ничего страшного».

Откровение тура

После разгромного поражения от «Вереса» (0:3), которое еще на шаг приблизило вице-чемпиона минувшего сезона – «Александрию» – к вылету, раздосадованный главный тренер «полиграфов» Владимир Шаран не подбирал слов: «Надеялись на легионеров в атаке, но не увидели ничего. А начало наших атак – это ужас. Это ветеранский футбол. По полчаса с мячом стоят. Меня это удивило. Сложно комментировать. Не вижу азарта, и никто не мог подумать, что проиграем с таким счетом».

Матч тура

На «Арене Львов» команда Арды Турана принимала команду Руслана Ротаня. Очень важный матч в контексте борьбы за призовые места. А может и в контексте борьбы за чемпионство. Особенно с учетом неудачи ЛНЗ. Поединки между «Шахтером» и «Полесьем» всегда проходят в острой и нервной борьбе. Нынешний матч не стал исключением. В первом тайме – глухие 0:0, причем «горняки» не нанесли по воротам оппонента ни одного удара. Тем не менее, в начале второго тайма дончане вышли вперед: Алиссон точно подал от углового флажка на Бондаря, и тот не оставил шансов голкиперу, коленом переправив мяч под перекладину. Несмотря на попытки обеих команд изменить игру, счет остался неизменным: «Шахтер» добыл минимальную победу и упрочил свои чемпионские амбиции.

Явление тура

«Полесье» для «Шахтера» не только принципиальный, но и неудобный соперник. В предыдущих пяти встречах под сводами УПЛ «горняки» ни разу не забивали в ворота «волков». И лишь с шестой попытки им удалось прервать неприятную тенденцию. Премьерный гол «Шахтера» в ворота «Полесья» – авторства защитника Бондаря. Этот гол принес дончанам и первую победу над житомирянами.

Символическая сборная тура: Ризнык – Мартынюк, Харатин, Бондарь, Юрчец – Калюжный, Элиас – Редушко, Буяльский, Алиссон – Траоре.