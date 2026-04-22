Реал разобрался с Алавесом. Лунин пропустил на последних минутах

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Алавесом» в матче 33-го тура чемпионата Испании – 2:1.

Поединок состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Хозяева открыли счет на 30-й минуте благодаря точному удару Килиана Мбаппе, а в начале второго тайма преимущество «сливочных» удвоил Винисиус Жуниор, забив на 50-й минуте.

«Алавес» сумел сократить отставание лишь в компенсированное время – на 90+3 минуте отличился Тони Мартинес, однако на большее у гостей не хватило сил.

После этого тура «Реал» имеет 73 очка и удерживает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. «Алавес» с 33 очками остается в нижней части таблицы, на 17-м месте.

Ла Лига. 33-й тур.

«Реал» – «Алавес» – 2:1

Голы: Мбаппе, 30, Винисиус, 50 – Мартинес, 90+3.

Реал Мадрид: Лунин, Каррерас, Александр-Арнольд (Карвахаль 63), Милитао (Рюдигер 45+2), Хейзен, Гюлер (Мастантуоно 58), Вальверде, Беллингем (Диас 58), Чуамени (Камавинга 63), Винисиус Жуниор, Мбаппе.

Алавес: Сивера, Юси (Калебе 66), Перес, Парада, Теналья, Отто, Гуриди (Аленья 58), Суарес (Ибаньес 58), Бланко (Гевара 75), Мартинес, Бойе (Диабате 66).

