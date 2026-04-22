Реал разобрался с Алавесом. Лунин пропустил на последних минутах
Мадридцы победили со счётом 2:1
Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Алавесом» в матче 33-го тура чемпионата Испании – 2:1.
Поединок состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Хозяева открыли счет на 30-й минуте благодаря точному удару Килиана Мбаппе, а в начале второго тайма преимущество «сливочных» удвоил Винисиус Жуниор, забив на 50-й минуте.
«Алавес» сумел сократить отставание лишь в компенсированное время – на 90+3 минуте отличился Тони Мартинес, однако на большее у гостей не хватило сил.
После этого тура «Реал» имеет 73 очка и удерживает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги. «Алавес» с 33 очками остается в нижней части таблицы, на 17-м месте.
Ла Лига. 33-й тур.
«Реал» – «Алавес» – 2:1
Голы: Мбаппе, 30, Винисиус, 50 – Мартинес, 90+3.
Реал Мадрид: Лунин, Каррерас, Александр-Арнольд (Карвахаль 63), Милитао (Рюдигер 45+2), Хейзен, Гюлер (Мастантуоно 58), Вальверде, Беллингем (Диас 58), Чуамени (Камавинга 63), Винисиус Жуниор, Мбаппе.
Алавес: Сивера, Юси (Калебе 66), Перес, Парада, Теналья, Отто, Гуриди (Аленья 58), Суарес (Ибаньес 58), Бланко (Гевара 75), Мартинес, Бойе (Диабате 66). Во вторник, 21 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Алавес».
🏁 FP: @RealMadrid 2-1 @Alaves— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 21, 2026
⚽ 30' @KMbappe
⚽ 50' @ViniJr
⚽ 90'+3' T. Martínez
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
хтось не додивився матч а новину вже викинув на сайт)))
прохвесіонали блін