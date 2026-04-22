  4. Реал – Алавес – 2:1. Как Лунин пропустил на 90+1-й. Видеообзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
21.04.2026 22:30 – FT 2 : 1
Алавес
22 апреля 2026, 00:15 | Обновлено 22 апреля 2026, 00:41
Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал – Алавес

Во вторник, 21 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Реал» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Хозяева одержали убедительную победу со счетом 2:1.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе «королевского клуба».

Ла Лига. 33-й тур.

«Реал» – «Алавес» – 2:1

Голы: Мбаппе, 30, Винисиус, 50 – Мартинес, 90+3.

Видеообзор ожидается...

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Мартинес (Алавес), асcист Андер Гевара.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), асcист Федерико Вальверде.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
