Во вторник, 21 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Реал» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Хозяева одержали убедительную победу со счетом 2:1.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин вышел в стартовом составе «королевского клуба».

Ла Лига. 33-й тур.

«Реал» – «Алавес» – 2:1

Голы: Мбаппе, 30, Винисиус, 50 – Мартинес, 90+3.

