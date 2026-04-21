  4. Пятое поражение подряд. Челси на выезде разгромно проиграл Брайтону в АПЛ
Брайтон
Брайтон
21.04.2026 22:00 – FT 3 : 0
Челси
Англия
21 апреля 2026, 23:55 | Обновлено 21 апреля 2026, 23:58
Пятое поражение подряд. Челси на выезде разгромно проиграл Брайтону в АПЛ

Чайки забили три гола и вышли на 6-е место в турнирной таблице

Брайтон одержал победу над Челси в матче 34-го тура АПЛ.

Чайки разгромилт дома лондонскую команду со счетом 3:0.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева быстро вышли вперед, уже на 3-й минуте отличился Ферди Кадиоглу. После перерыва Брайтон закрепил преимущество, на 56-й минуте Джек Хиншелвуд удвоил счет после передачи Жоржиньо Рюттера.

Точку в матче хозяева поля поставили в концовке игры, на 90+1 минуте Дэнни Уэлбек забил третий мяч команды после ассиста Максима Де Кейпера.

Челси потерпел пятое поражение подряд в АПЛ. Брайтон вышел на 6-е место в турнирной таблице, опередив синих.

Топ-10 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (67), Ман Юнайтед (58), Астон Вилла (58), Ливерпуль (55), Брайтон (50), Челси, Брентфорд, Борнмут (48), Эвертон (47).

Английская Премьер-лига

34-й тур, 21 апреля 2026

Брайтон – Челси – 3:0

Голы: Кадиоглу, 3, Хиншелвуд, 56, Уэлбек, 90+1

чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Челси Брайтон - Челси Ферди Кадиоглу Джек Хиншелвуд видео голов и обзор Дэнни Уэлбек Жоржиньо Рюттер Максим Де Кейпер
Фанаты Челси во время матча скандировали "Пошел на хер, Росеньор", народная любовь заслуженно настигла специалиста. 
5 поражений подряд в чемпионате последний раз было в 1912 году, какого топчика отхватил Челси.
Та звільніть вже того недотренера. У порівнянні з ним Мареска - це геній.
Соррі, Сіньор, але на вихід)) 
Это Пиз...ец((
