Пятое поражение подряд. Челси на выезде разгромно проиграл Брайтону в АПЛ
Чайки забили три гола и вышли на 6-е место в турнирной таблице
Брайтон одержал победу над Челси в матче 34-го тура АПЛ.
Чайки разгромилт дома лондонскую команду со счетом 3:0.
Хозяева быстро вышли вперед, уже на 3-й минуте отличился Ферди Кадиоглу. После перерыва Брайтон закрепил преимущество, на 56-й минуте Джек Хиншелвуд удвоил счет после передачи Жоржиньо Рюттера.
Точку в матче хозяева поля поставили в концовке игры, на 90+1 минуте Дэнни Уэлбек забил третий мяч команды после ассиста Максима Де Кейпера.
Челси потерпел пятое поражение подряд в АПЛ. Брайтон вышел на 6-е место в турнирной таблице, опередив синих.
Топ-10 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (67), Ман Юнайтед (58), Астон Вилла (58), Ливерпуль (55), Брайтон (50), Челси, Брентфорд, Борнмут (48), Эвертон (47).
Английская Премьер-лига
34-й тур, 21 апреля 2026
Брайтон – Челси – 3:0
Голы: Кадиоглу, 3, Хиншелвуд, 56, Уэлбек, 90+1
5 поражений подряд в чемпионате последний раз было в 1912 году, какого топчика отхватил Челси.