Во вторник, 21 апреля, состоится поединок 34-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Брайтон

Несмотря на непростой отрезок в декабре-феврале, в общем-то, коллектив проводит вполне неплохой сезон. После 33 матчей Премьер-лиги на балансе «чаек» уже 47 очков, что пока позволяют им находиться на 9-й позиции общего зачета. Однако даже от 6-й ступени расстояние совсем не велико – 1 зачетный пункт.

В Кубке Англии «Брайтону» удалось переиграть «Манчестер Юнайтед» и квалифицироваться в 1/16 финала, однако на этой стадии коллектив уступил «Ливерпулю» со счетом 3:0.

Челси

А вот действующие чемпионы мира сейчас выглядят совсем растерянно. За 33 игры чемпионата Англии «Челси» набрал 48 баллов, благодаря которым пока находится на 6-й позиции общего зачета. Расстояние от зоны Лиги чемпионов сейчас составляет уже 7 очков, столько же отделяет команду от 14-го места. В национальном кубке клуб обыграл «Чарльтон», «Халл Сити», «Рексхэм» и «Порт Уэйл», благодаря чему и квалифицировался в полуфинал, где будет играть против «Лидса».

Совершенно неплохо выглядели англичане в Лиге чемпионов, однако там их путь оборвался в 1/8 финала. С общим счетом 2:8 «синие» уступили французскому «ПСЖ».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брайтон». На балансе «чаек» 3 победы, а еще 2 выигрыша завоевал «Челси».

Интересные факты

У «Брайтона» 5 побед в 7 предыдущих играх.

«Челси» проиграл каждый из 4 последних матчей Премьер-лиги, не забив при этом ни одного гола.

«Челси» проиграл в 6/7 предыдущих матчах.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.62 по линии БК betking.