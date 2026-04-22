Брайтон – Челси – 3:0. Пятое фиаско синих подряд. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 34-го тура АПЛ
В матче 34-го тура Английской Премьер-лиги Брайтон уверенно обыграл Челси
Команда из Брайтона на своем поле разгромила лондонцев со счетом 3:0.
На 3-й минуте отличился Ферди Кадиоглу. На 56-й минуте Джек Хиншелвуд забил второй мяч после передачи Жоржиньо Рюттера.
На 90+1 минуте Дэнни Уэлбек поразил ворота соперника после ассиста Максима Де Кейпера.
Челси потерпел пятое подряд поражение в чемпионате, а Брайтон поднялся на 6-е место в турнирной таблице, опередив лондонский клуб.
Английская Премьер-лига
34-й тур, 21 апреля 2026
Брайтон – Челси – 3:0
Голы: Кадиоглу, 3, Хиншелвуд, 56, Уэлбек, 90+1
Видео голов и обзор матча
События матча
