  4. Брайтон – Челси – 3:0. Пятое фиаско синих подряд. Видео голов и обзор
21.04.2026 22:00 – FT 3 : 0
22 апреля 2026, 01:59 | Обновлено 22 апреля 2026, 02:29
Смотрите видеообзор матча 34-го тура АПЛ

В матче 34-го тура Английской Премьер-лиги Брайтон уверенно обыграл Челси

Команда из Брайтона на своем поле разгромила лондонцев со счетом 3:0.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 3-й минуте отличился Ферди Кадиоглу. На 56-й минуте Джек Хиншелвуд забил второй мяч после передачи Жоржиньо Рюттера.

На 90+1 минуте Дэнни Уэлбек поразил ворота соперника после ассиста Максима Де Кейпера.

Челси потерпел пятое подряд поражение в чемпионате, а Брайтон поднялся на 6-е место в турнирной таблице, опередив лондонский клуб.

Английская Премьер-лига

34-й тур, 21 апреля 2026

Брайтон – Челси – 3:0

Голы: Кадиоглу, 3, Хиншелвуд, 56, Уэлбек, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон), асcист Максим Де Кёйпер.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Хиншелвуд (Брайтон), асcист Жоржиньо Рюттер.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Ферди Кадиоглу (Брайтон).
Комментарии 0
