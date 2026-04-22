В матче 34-го тура Английской Премьер-лиги Брайтон уверенно обыграл Челси

Команда из Брайтона на своем поле разгромила лондонцев со счетом 3:0.

На 3-й минуте отличился Ферди Кадиоглу. На 56-й минуте Джек Хиншелвуд забил второй мяч после передачи Жоржиньо Рюттера.

На 90+1 минуте Дэнни Уэлбек поразил ворота соперника после ассиста Максима Де Кейпера.

Челси потерпел пятое подряд поражение в чемпионате, а Брайтон поднялся на 6-е место в турнирной таблице, опередив лондонский клуб.

Английская Премьер-лига

34-й тур, 21 апреля 2026

Брайтон – Челси – 3:0

Голы: Кадиоглу, 3, Хиншелвуд, 56, Уэлбек, 90+1

