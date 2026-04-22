Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Яркий сезон кроваво-золотых. Стал известен первый финалист Кубка Франции
Кубок Франции
Ланс
21.04.2026 22:10 – FT 4 : 1
Тулуза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
22 апреля 2026, 00:12 | Обновлено 22 апреля 2026, 00:37
223
0

Яркий сезон кроваво-золотых. Стал известен первый финалист Кубка Франции

Ланс на домашнем стадионе разгромил Тулузу со счетом 4:1

22 апреля 2026, 00:12 | Обновлено 22 апреля 2026, 00:37
223
0
Яркий сезон кроваво-золотых. Стал известен первый финалист Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Ланс уверенно разгромил Тулузу и стал первым финалистом Кубка Франции, одержав победу со счетом 4:1.

Хозяева быстро захватили инициативу. На 9-й минуте Флориан Товен реализовал пенальти и открыл счет. Вскоре Аллан Сен-Максимен удвоил преимущество после передачи Товена.

Тулуза сумела сократить отставание на 21-й минуте благодаря голу Сантьяго Идальго, однако перед перерывом Ланс восстановил комфортную разницу, Маттье Юдоль сделал счет 3:1.

Во втором тайме хозяева контролировали игру, а окончательную точку поставили на 74-й минуте. Адриен Томассон забил четвертый мяч для кроваво-золотых после ассиста Сауда Абделхамидa.

Ланс значительно превзошел Тулузу по игре и по статистике (4:1) и вышел в финал турнира. В другом полуфинале 22 апреля сыграют Страсбург и Ницца.

Кубок Франции. Полуфинал

21 апреля 2026. Ланс. Стад Феликс Болар

Ланс – Тулуза – 4:1

Голы: Товен, 9 (пен), Сен-Максимен, 18, Юдоль, 35, Томассон, 74 – Идальго, 21

Фотогалерея

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем