Яркий сезон кроваво-золотых. Стал известен первый финалист Кубка Франции
Ланс на домашнем стадионе разгромил Тулузу со счетом 4:1
Ланс уверенно разгромил Тулузу и стал первым финалистом Кубка Франции, одержав победу со счетом 4:1.
Хозяева быстро захватили инициативу. На 9-й минуте Флориан Товен реализовал пенальти и открыл счет. Вскоре Аллан Сен-Максимен удвоил преимущество после передачи Товена.
Тулуза сумела сократить отставание на 21-й минуте благодаря голу Сантьяго Идальго, однако перед перерывом Ланс восстановил комфортную разницу, Маттье Юдоль сделал счет 3:1.
Во втором тайме хозяева контролировали игру, а окончательную точку поставили на 74-й минуте. Адриен Томассон забил четвертый мяч для кроваво-золотых после ассиста Сауда Абделхамидa.
Ланс значительно превзошел Тулузу по игре и по статистике (4:1) и вышел в финал турнира. В другом полуфинале 22 апреля сыграют Страсбург и Ницца.
Кубок Франции. Полуфинал
21 апреля 2026. Ланс. Стад Феликс Болар
Ланс – Тулуза – 4:1
Голы: Товен, 9 (пен), Сен-Максимен, 18, Юдоль, 35, Томассон, 74 – Идальго, 21
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Судаков покинет клуб
В клубе рассчитывают выйти в основной этап ЛЧ