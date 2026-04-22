Яркий сезон кроваво-золотых. Стал известен первый финалист Кубка Франции

Ланс уверенно разгромил Тулузу и стал первым финалистом Кубка Франции, одержав победу со счетом 4:1.

Хозяева быстро захватили инициативу. На 9-й минуте Флориан Товен реализовал пенальти и открыл счет. Вскоре Аллан Сен-Максимен удвоил преимущество после передачи Товена.

Тулуза сумела сократить отставание на 21-й минуте благодаря голу Сантьяго Идальго, однако перед перерывом Ланс восстановил комфортную разницу, Маттье Юдоль сделал счет 3:1.

Во втором тайме хозяева контролировали игру, а окончательную точку поставили на 74-й минуте. Адриен Томассон забил четвертый мяч для кроваво-золотых после ассиста Сауда Абделхамидa.

Ланс значительно превзошел Тулузу по игре и по статистике (4:1) и вышел в финал турнира. В другом полуфинале 22 апреля сыграют Страсбург и Ницца.

Кубок Франции. Полуфинал

21 апреля 2026. Ланс. Стад Феликс Болар

Ланс – Тулуза – 4:1

Голы: Товен, 9 (пен), Сен-Максимен, 18, Юдоль, 35, Томассон, 74 – Идальго, 21

