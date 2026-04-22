Клуб Ланс стал первым финалистом Кубка Франции, одержав победу над Тулузой со счетом 4:1.

У победителей голы забили Флориан Товен, Аллан Сен-Максимен, Маттье Юдоль, Адриен Томассон.

Тулуза отличилась один раз усилиями Сантьяго Идальго, но этого оказалось недостаточно.

Ланс вышел в финал турнира, где сыграет против победителя пары Страсбург – Ницца (22 апреля).

Кубок Франции. Полуфинал

21 апреля 2026. Ланс. Стад Феликс Болар

Ланс – Тулуза – 4:1

Голы: Товен, 9 (пен), Сен-Максимен, 18, Юдоль, 35, Томассон, 74 – Идальго, 21

Видео голов и обзор матча