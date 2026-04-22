Ланс – Тулуза – 4:1. Полуфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор полуфинального поединка национального кубка
Клуб Ланс стал первым финалистом Кубка Франции, одержав победу над Тулузой со счетом 4:1.
У победителей голы забили Флориан Товен, Аллан Сен-Максимен, Маттье Юдоль, Адриен Томассон.
Тулуза отличилась один раз усилиями Сантьяго Идальго, но этого оказалось недостаточно.
Ланс вышел в финал турнира, где сыграет против победителя пары Страсбург – Ницца (22 апреля).
Кубок Франции. Полуфинал
21 апреля 2026. Ланс. Стад Феликс Болар
Ланс – Тулуза – 4:1
Голы: Товен, 9 (пен), Сен-Максимен, 18, Юдоль, 35, Томассон, 74 – Идальго, 21
