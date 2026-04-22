  4. Ланс – Тулуза – 4:1. Полуфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор матча
Кубок Франции
Ланс
21.04.2026 22:10 – FT 4 : 1
Тулуза
22 апреля 2026, 02:34 | Обновлено 22 апреля 2026, 02:36
Ланс – Тулуза – 4:1. Полуфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального поединка национального кубка

22 апреля 2026, 02:34 | Обновлено 22 апреля 2026, 02:36
8
0
Ланс – Тулуза – 4:1. Полуфинал Кубка Франции. Видео голов и обзор матча
Клуб Ланс стал первым финалистом Кубка Франции, одержав победу над Тулузой со счетом 4:1.

У победителей голы забили Флориан Товен, Аллан Сен-Максимен, Маттье Юдоль, Адриен Томассон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тулуза отличилась один раз усилиями Сантьяго Идальго, но этого оказалось недостаточно.

Ланс вышел в финал турнира, где сыграет против победителя пары Страсбург – Ницца (22 апреля).

Кубок Франции. Полуфинал

21 апреля 2026. Ланс. Стад Феликс Болар

Ланс – Тулуза – 4:1

Голы: Товен, 9 (пен), Сен-Максимен, 18, Юдоль, 35, Томассон, 74 – Идальго, 21

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Томассон (Ланс), асcист Сауд Абдулхамид.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Маттьё Юдоль (Ланс), асcист Сауд Абдулхамид.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Santiago Massa (Тулуза), асcист Эмерсонн.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Аллан Сен-Максимен (Ланс), асcист Флориан Товен.
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Флориан Товен (Ланс).
Тулуза Ланс пенальти Кубок Франции по футболу Флориан Товен видео голов и обзор Аллан Сен-Максимен Адриен Томассон
