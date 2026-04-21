Эффектный камбек. Калинина вышла в основную сетку тысячника в Мадриде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) вышла в основную сетку турнира WTA 1000 в Мадриде.



Калинина одержала победу в финальном поединке квалификации, обыграв бывшую третью ракетку мира, американку Слоан Стивенс (WTA 396) в трех сетах за 2 часа и 37 минут – 2:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Украинка, одержав победу над Стивенс, сравняла счет очных встреч – 2:2.

Соперница Ангелины в 1/64 финала станет известна позднее.

В основной сетке тысячника в Мадриде Украину также представляют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Ангелина Калинина (Украина) – Слоан Стивенс (США) – 2:6, 7:6 (7:5), 6:2