Эффектный камбек. Калинина вышла в основную сетку тысячника в Мадриде
Ангелина обыграла Слоан Стивенс в трех сетах в финале отбора
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) вышла в основную сетку турнира WTA 1000 в Мадриде.
Калинина одержала победу в финальном поединке квалификации, обыграв бывшую третью ракетку мира, американку Слоан Стивенс (WTA 396) в трех сетах за 2 часа и 37 минут – 2:6, 7:6 (7:5), 6:2.
Украинка, одержав победу над Стивенс, сравняла счет очных встреч – 2:2.
Соперница Ангелины в 1/64 финала станет известна позднее.
В основной сетке тысячника в Мадриде Украину также представляют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация
Ангелина Калинина (Украина) – Слоан Стивенс (США) – 2:6, 7:6 (7:5), 6:2
Дивно, що на Гелю сьогодні був на стільки смішний коефіцієнт. Хай Слоан вже трошки за 30, але вона в минулому топ, не могла ж вона раптом забути, як грати в теніс