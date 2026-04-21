Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эффектный камбек. Калинина вышла в основную сетку тысячника в Мадриде
21 апреля 2026, 21:23 | Обновлено 21 апреля 2026, 21:39
1734
11

Эффектный камбек. Калинина вышла в основную сетку тысячника в Мадриде

Ангелина обыграла Слоан Стивенс в трех сетах в финале отбора

21 апреля 2026, 21:23 | Обновлено 21 апреля 2026, 21:39
1734
11 Comments
Эффектный камбек. Калинина вышла в основную сетку тысячника в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) вышла в основную сетку турнира WTA 1000 в Мадриде.

Калинина одержала победу в финальном поединке квалификации, обыграв бывшую третью ракетку мира, американку Слоан Стивенс (WTA 396) в трех сетах за 2 часа и 37 минут – 2:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Украинка, одержав победу над Стивенс, сравняла счет очных встреч – 2:2.

Соперница Ангелины в 1/64 финала станет известна позднее.

В основной сетке тысячника в Мадриде Украину также представляют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. Квалификация

Ангелина Калинина (Украина) – Слоан Стивенс (США) – 2:6, 7:6 (7:5), 6:2

Молодець Ангеліна !Дивлюся скільки організатори надади вайлдкар різним молодим тенісисткам і навіть 50 річній Вільямс яка вже програла .Жаль на цьому турнірі нема Подрез.
Автор забув Дарину(, вона ж Молодець!, теж буде в основній сітці)))
Судячи з коментів до трансляції, все починалось дуже сумно, але я увімкнув перед таєм - мені гра сподобалася) 
Дивно, що на Гелю сьогодні був на стільки смішний коефіцієнт. Хай Слоан вже трошки за 30, але вона в минулому топ, не могла ж вона раптом забути, як грати в теніс
Молодець!Але скільки сил й нервів витратила й ми разом з неї.2 сет відіграла матчбол й зуміла таки перевести гру у 3 сет де й дотиснула відому американку!
Після жахливого першого сета надія була тільки на те, що вдасться передавати Слоан в другому, бо на три її вже не вистачить. Так воно й вийшло.
Нехай щастить далі! Перемог!, щоб не такими титанічними зусиллями...
Гауф подавала на матч в автором сеті, но Ангеліна переломила хід матчу, молодець
