Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Парадоксально, но факт. Возвращение в ЛЧ может принести МЮ проблемы
Англия
21 апреля 2026, 15:53 | Обновлено 21 апреля 2026, 15:54
695
0

Getty Images/Global Images Ukraine

В 33-м туре английской Премьер-лиги-2025/26 Манчестер Юнайтед на выезде благодаря единственному мячу Матеуса Куньи обыграл Челси (1:0). Эта победа стала чрезвычайно важной для “красных дьяволов” в аспекте борьбы за путевку в Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон. И пускай последняя все еще не гарантирована команда Майкла Каррика, однако в целом шансы МЮ на возвращение в самый престижный клубный турнир континента выглядят очень и очень пристойными.

В свое время Лига чемпионов была для Манчестер Юнайтед обыденностью. Когда командой руководил легендарный шотландец Алекс Фергюсон “красные дьяволы” регулярно причислялись букмекерами к фаворитам очередного сезона, но… Сейчас ситуация кардинально изменилась и уже сам по себе выход в ЛЧ является для поклонников Манчестер Юнайтед маленьким праздником, ведь в последнее время одна из наиболее титулованных команд Англии появляется в соревновании по строгому графику – раз в два года (в сезоне-2021/22 МЮ добрался до 1/8 финала, а в сезоне-2023/24 завершил турнирный путь сразу после стадии группового этапа)…

Да и вообще после Фергюсона команда лишь шесть раз добивалась права сыграть в Лиге чемпионов. Шесть раз за двенадцать лет – решайте сами, достаточно ли это для одного из клубов, который многие все еще характеризуют с приставкой “топ”…

Чтобы оставаться настоящим топ-клубом и быть конкурентным на рынке для «Манчестер Юнайтед» чрезвычайно важно оставаться стабильным участником Лиги чемпионов. И не только из-за престижа, но из-за финансового фактора, ведь один факт попадания в этот турнир позволяет клубу заработать порядка 40-50 миллионов евро, учитывая призовые выплаты от УЕФА, а также улучшение условий по контрактам со спонсорами.

Но в нынешней ситуации попадание в Лигу чемпионов может принести МЮ еще и проблемы финансового характера, как бы парадоксально это не звучало. Еще более странно и удивительно то, что проблемы “красным дьяволам” в случае их возвращения в самый престижный клубный турнир Европы могут принести футболисты, ныне находящиеся в аренде в других клубах – Расмус Хойлунд (Наполи), Андре Онана (Трабзонспор) и Маркус Рэшфорд (Барселона). И если с датским форвардом ситуация выглядит для МЮ более-менее обнадеживающей, так как Наполи планирует выкупить нападающего, то вот по камерунскому голкиперу и английскому форварду есть вопросы и их возвращение на Олд Траффорд может привести к тому, что Юнайтед потеряют солидные деньги.

Суть потенциальной проблемы заключается в том, что в контрактах трех указанных футболистов (как и некоторых других, но фокусируем внимание именно на Хойлунде, Онана и Рэшфорде, как звездах, оказавшихся ненужными на Олд Траффорд) содержится пункт, согласно которому при выходе МЮ в Лигу чемпионов оклад игроков автоматически увеличивается на 25%. В целом руководство «Манчестер Юнайтед», подписывая новые соглашения с футболистами клуба, считает подобную норму вполне адекватной, но она рискует всерьез осложнить ситуацию, когда речь идет об игроках, на которых в команде больше не слишком-то и рассчитывают.

Getty Images. Андре Онана

Андре Онана в настоящий момент является ключевым голкипером в турецком Трабзонспоре, который взял его в аренду на один сезон, но без согласованной опции выкупа. В настоящий момент турки полностью покрывают зарплату африканского голкипера и в целом, как сообщают тамошние инсайдеры, были бы не против обсудить пролонгацию аренды еще на один сезон на тех же условиях, но этот момент может стать невозможным, если МЮ выйдет в ЛЧ и зарплата Онана автоматически увеличится на четверть.

Ситуация с Маркусом Рэшфордом выглядит более определенной, но все равно не лишена возможных неожиданностей. В настоящий момент англичанин имеет стабильную игровую практику в Барселоне, которая прописала в договоре аренды опцию выкупа игрока в размере 30 миллионов евро. Однако каталонский клуб испытывает проблемы с финансами, из-за чего сделает все возможное, чтобы получить еще какую-то скидку от МЮ при подписании Рэшфорда на постоянной основе. И английскому клубу, очевидно, предстоит делать непростой выбор: либо отдавать весьма качественного игрока с хорошим дисконтом, либо же возвращать его на Олд Траффорд, где в дальнейшем, при условии повышения зарплаты на 25%, интерес к нему на рынке снизится, так как потенциальные переговоры о переходе будут уже значительно осложнены, учитывая размер нового оклада Маркуса.

Кроме того, по данным авторитетных британских инсайдеров, оба футболиста – и Рэшфорд, и Онана – в целом вполне готовы вернуться в Манчестер Юнайтед, особенно если команда квалифицируется в Лигу чемпионов. В самом же клубе пока не готовы принимать какие-либо окончательные решения по судьбе арендованных футболистов и предпочитают дождаться окончания сезона, чтобы понимать, с чем придется сталкиваться в будущем. Но пункт о 25% повышении зарплат футболистов в случае выхода в ЛЧ однозначно может привести к тому, что часть доходов от выхода в этот турнир придется просто распределить на зарплаты игроков, которые могут оказаться ненужными в первой команде.

Что правда, еще совсем неясно, кто будет тренировать Манчестер Юнайтед в следующем сезоне. А от персоны главного тренера также очень многое зависит, как в кадровом вопросе, так и, что является следствием первого, в финансовом…

Текст: meta.ua

По теме:
ФОТО. Легенда МЮ банкрот? Бизнес ушел в минус на £563 тысячи
Таблица АПЛ. Ман Сити по потерянным очкам сравнялся с Арсеналом
Коуч Челси: «Мы здесь, чтобы побеждать, но люди не хотят этого слышать»
статьи эксклюзив Манчестер Юнайтед
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ перенесен на другой день. Билеты стоят 1 гривну
Футбол | 21 апреля 2026, 16:02 0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ перенесен на другой день. Билеты стоят 1 гривну
ОФИЦИАЛЬНО. Матч УПЛ перенесен на другой день. Билеты стоят 1 гривну

«Колос» сообщил об изменениях перед игрой с «Полтавой»

Буковина – Динамо. Прогнозы специалистов на полуфинал Кубка Украины
Футбол | 21 апреля 2026, 08:31 16
Буковина – Динамо. Прогнозы специалистов на полуфинал Кубка Украины
Буковина – Динамо. Прогнозы специалистов на полуфинал Кубка Украины

Не все эксперты уверены в победе фаворита этой дуэли

Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Футбол | 21.04.2026, 10:22
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
Футбол | 21.04.2026, 07:29
ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
ФОТО. ЛНЗ и Полесье устроили перепалку после победы Шахтера
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Футбол | 21.04.2026, 08:22
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
Колишня дружина Блохина спровоцировала истерику в росии
20.04.2026, 09:09 4
Другие виды
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
19.04.2026, 19:07 3
Бокс
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02 2
Бокс
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
20.04.2026, 08:06 8
Футбол
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 9
Футбол
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
Ротань вышел с заявлением после поражения Полесья от Шахтера
21.04.2026, 07:10 5
Футбол
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
Украинец Дегтярев сенсационно выиграл чемпионат Европы по шахматам
19.04.2026, 20:45 10
Другие виды
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
20.04.2026, 03:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем