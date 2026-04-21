Парадоксально, но факт. Возвращение в ЛЧ может принести МЮ проблемы

В 33-м туре английской Премьер-лиги-2025/26 Манчестер Юнайтед на выезде благодаря единственному мячу Матеуса Куньи обыграл Челси (1:0). Эта победа стала чрезвычайно важной для “красных дьяволов” в аспекте борьбы за путевку в Лигу чемпионов от Англии на следующий сезон. И пускай последняя все еще не гарантирована команда Майкла Каррика, однако в целом шансы МЮ на возвращение в самый престижный клубный турнир континента выглядят очень и очень пристойными.

В свое время Лига чемпионов была для Манчестер Юнайтед обыденностью. Когда командой руководил легендарный шотландец Алекс Фергюсон “красные дьяволы” регулярно причислялись букмекерами к фаворитам очередного сезона, но… Сейчас ситуация кардинально изменилась и уже сам по себе выход в ЛЧ является для поклонников Манчестер Юнайтед маленьким праздником, ведь в последнее время одна из наиболее титулованных команд Англии появляется в соревновании по строгому графику – раз в два года (в сезоне-2021/22 МЮ добрался до 1/8 финала, а в сезоне-2023/24 завершил турнирный путь сразу после стадии группового этапа)…

Да и вообще после Фергюсона команда лишь шесть раз добивалась права сыграть в Лиге чемпионов. Шесть раз за двенадцать лет – решайте сами, достаточно ли это для одного из клубов, который многие все еще характеризуют с приставкой “топ”…

Чтобы оставаться настоящим топ-клубом и быть конкурентным на рынке для «Манчестер Юнайтед» чрезвычайно важно оставаться стабильным участником Лиги чемпионов. И не только из-за престижа, но из-за финансового фактора, ведь один факт попадания в этот турнир позволяет клубу заработать порядка 40-50 миллионов евро, учитывая призовые выплаты от УЕФА, а также улучшение условий по контрактам со спонсорами.

Но в нынешней ситуации попадание в Лигу чемпионов может принести МЮ еще и проблемы финансового характера, как бы парадоксально это не звучало. Еще более странно и удивительно то, что проблемы “красным дьяволам” в случае их возвращения в самый престижный клубный турнир Европы могут принести футболисты, ныне находящиеся в аренде в других клубах – Расмус Хойлунд (Наполи), Андре Онана (Трабзонспор) и Маркус Рэшфорд (Барселона). И если с датским форвардом ситуация выглядит для МЮ более-менее обнадеживающей, так как Наполи планирует выкупить нападающего, то вот по камерунскому голкиперу и английскому форварду есть вопросы и их возвращение на Олд Траффорд может привести к тому, что Юнайтед потеряют солидные деньги.

Суть потенциальной проблемы заключается в том, что в контрактах трех указанных футболистов (как и некоторых других, но фокусируем внимание именно на Хойлунде, Онана и Рэшфорде, как звездах, оказавшихся ненужными на Олд Траффорд) содержится пункт, согласно которому при выходе МЮ в Лигу чемпионов оклад игроков автоматически увеличивается на 25%. В целом руководство «Манчестер Юнайтед», подписывая новые соглашения с футболистами клуба, считает подобную норму вполне адекватной, но она рискует всерьез осложнить ситуацию, когда речь идет об игроках, на которых в команде больше не слишком-то и рассчитывают.

Getty Images. Андре Онана

Андре Онана в настоящий момент является ключевым голкипером в турецком Трабзонспоре, который взял его в аренду на один сезон, но без согласованной опции выкупа. В настоящий момент турки полностью покрывают зарплату африканского голкипера и в целом, как сообщают тамошние инсайдеры, были бы не против обсудить пролонгацию аренды еще на один сезон на тех же условиях, но этот момент может стать невозможным, если МЮ выйдет в ЛЧ и зарплата Онана автоматически увеличится на четверть.

Ситуация с Маркусом Рэшфордом выглядит более определенной, но все равно не лишена возможных неожиданностей. В настоящий момент англичанин имеет стабильную игровую практику в Барселоне, которая прописала в договоре аренды опцию выкупа игрока в размере 30 миллионов евро. Однако каталонский клуб испытывает проблемы с финансами, из-за чего сделает все возможное, чтобы получить еще какую-то скидку от МЮ при подписании Рэшфорда на постоянной основе. И английскому клубу, очевидно, предстоит делать непростой выбор: либо отдавать весьма качественного игрока с хорошим дисконтом, либо же возвращать его на Олд Траффорд, где в дальнейшем, при условии повышения зарплаты на 25%, интерес к нему на рынке снизится, так как потенциальные переговоры о переходе будут уже значительно осложнены, учитывая размер нового оклада Маркуса.

Кроме того, по данным авторитетных британских инсайдеров, оба футболиста – и Рэшфорд, и Онана – в целом вполне готовы вернуться в Манчестер Юнайтед, особенно если команда квалифицируется в Лигу чемпионов. В самом же клубе пока не готовы принимать какие-либо окончательные решения по судьбе арендованных футболистов и предпочитают дождаться окончания сезона, чтобы понимать, с чем придется сталкиваться в будущем. Но пункт о 25% повышении зарплат футболистов в случае выхода в ЛЧ однозначно может привести к тому, что часть доходов от выхода в этот турнир придется просто распределить на зарплаты игроков, которые могут оказаться ненужными в первой команде.

Что правда, еще совсем неясно, кто будет тренировать Манчестер Юнайтед в следующем сезоне. А от персоны главного тренера также очень многое зависит, как в кадровом вопросе, так и, что является следствием первого, в финансовом…

