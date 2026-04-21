21 апреля 2026, 22:29 | Обновлено 21 апреля 2026, 22:43
Разгром в первом матче. Украина U-17 пропустила 4 мяча от Испании U-17

Вторая товарищеская встреча в Кордове запланирована на 23 апреля

Разгром в первом матче. Украина U-17 пропустила 4 мяча от Испании U-17
УАФ

Сборная Украины U-17 проиграла первый товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора.

21 апреля в 20:30 Испания U-17 дома переиграла Украину U-17 (4:0).

Украинская команда проводит сбор под руководством главного тренера Александра Сытника.

Второй матч между этими командами запланирован в Кордове на 23 апреля 12:00 по Киеву.

Товарищеский матч. 21 апреля 2026 года

Пособланко (провинция Кордова, Испания). Эстадио Муниципаль Нуэстра Сеньора де Луна

Испания U-17 – Украина U-17 – 4:0

Голы: Каррерас, 25, Дель Пино Ногальес, 64, Кастель, 81, Митого, 85.

Испания U-17 (старт): Дарлингтон Чичаро, Мауро Мендес, Виейра (к), Бадхи, Уррака, Саморано, Серрано, Дель Пино Ногальес, Каррерас, Гервас, Литуба.

Украина U-17: Столяренко, Смотрицкий (Паринов), Онищук, Левицкий, Бицик (Пелепюк), Шукалович (к) (Удовиченко), Буравцов (Задоенко), Волошко (Сафонов), Гамзик (Горбатов), Кожушко (Третьяков), Пилипчук (Ященко).

Заявка юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Степанов (Шахтер Донецк), Денис Столяренко (Легия Варшава)

Защитники: Ярослав Бицик, Олег Пилипюк (оба – Шахтер Донецк), Тимофей Паринов, Дмитрий Соломченко (оба – Динамо Киев), Богдан Левицкий (Рух Львов), Назар Смотрицкий (ЛНЗ Черкассы), Захар Онищук (Болонья, Италия), Данило Приходько (Полесье Житомир)

Полузащитники: Арсений Сафонов, Евгений Волошко, Станислав Шукалович (все – Шахтер Донецк), Ярослав Буравцов (Динамо Киев), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкассы), Иван Третьяков (Бетис, Испания), Ярослав Кожушко (Славия Прага, Чехия), Иван Задоенко (Кривбасс Кривой Рог), Евгений Горбатов (Александрия)

Нападающие: Данило Ященко (ЛНЗ Черкассы), Даниил Пилипчук (Легия Варшава, Польша), Андрей Гамзик (Байер Леверкузен, Германия)

Потужна зміна росте.
