Сборная Украины U-17 проводит первый товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора.

21 апреля в 20:30 в испанском городе Кордова играют Испания U-17 и Украина U-17.

Украинская команда проводит сбор под руководством главного тренера Александра Сытника.

Второй матч между этими командами запланирован на 23 апреля.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Степанов (Шахтер Донецк), Денис Столяренко (Легия Варшава).

Защитники: Ярослав Бицик, Олег Пилипюк (оба – Шахтер Донецк), Тимофей Паринов, Дмитрий Соломченко (оба – Динамо Киев), Богдан Левицкий (Рух Львов), Назар Смотрицкий (ЛНЗ Черкассы), Захар Онищук (Болонья, Италия), Данило Приходько (Полесье Житомир).

Полузащитники: Арсений Сафонов, Евгений Волошко, Станислав Шукалович (все – Шахтер Донецк), Ярослав Буравцов (Динамо Киев), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкассы), Иван Третьяков (Бетис, Испания), Ярослав Кожушко (Славия Прага, Чехия), Иван Задоенко (Кривбасс Кривой Рог), Евгений Горбатов (Александрия).

Нападающие: Данило Ященко (ЛНЗ Черкассы), Даниил Пилипчук (Легия Варшава, Польша), Андрей Гамзик (Байер Леверкузен, Германия).

Испания U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

